İstanbul'da uyuşturucu imalathanelerine baskın: 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz ve Çatalca İlçeleri'nde uyuşturucu madde imalatı ve çoğaltımı yapılan iki adrese operasyon düzenledi.Beş uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde ve uyuşturucu madde satıcılarının kullandığı araçlarda yapılan aramalarda 104,5 kilogram 'Kristal' halde ve 401,5 kilogram 'Likit' halde olmak üzere toplamda 506 kilogram kısaca 'MET' olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi.Çoğaltım için bidonlar ve tencereler içerisinde bulunan uyuşturucu maddelere el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen beş uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.