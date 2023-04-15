Bakan Kurum: İFM 17 Nisan'da hizmete açılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;Finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecekler. Finansın kalbi burada finans merkezinde atacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle gururlanacağımız projeyi İstanbullularımıza sunuyoruz.Süreci hamdolsun tamamladık. Bu projenin yatırım değeri 65 milyar lirayı bulmuştur. 100 bin kişiyi misafir edecek bir alandan bahsediyoruz.Hem ülkemize hem de İstanbulumuza katma değer sağlayacaktır. 17 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız. İstanbul finans merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.'İstanbul Finans Merkezi, 1.3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından bir çok misafiri ağırlayacak.Projenin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek. İstanbul Finans Merkezi'nde 21 ofis binası bulunuyor. Açıklamaya göre projede ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı.Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. 5 yıldızlı otel ise 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.Bakan Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine, 'Ekrem Bey'in işi polemik. Hep engelleniyoruz siyaseti yapıyorlar. Hep söylüyoruz siz konuşmayacaksınız eserleriniz konuşacak. Yaptıklarınız konuşacak. Biz konuşmuyoruz eserlerimiz konuşuyor. 5 yıl içerisinde bin 500 günde bin 500 konutun temelini atamayanlar var. öbür tarafta 1 buçuk milyon konutun dönüşümü için bir irade ortaya koyanlar var. Bayramın birinci gününde çok büyük bir müjdeyle İstanbulumuzla paylaşacağız. Dirençli İstanbul'u inşa edebilmek için bir irade koyup, bu irade çerçevesinde temel atıp bu proje için bir başlangıç yapanlar diğer tarafta 5 yılda 100 bin konut yapacağım deyip maalesef bin 500 konut dahi yapamayanlar var. Kendisine önerimiz eserlere odaklanmasıdır, her afette gidip tatil bölgelerinde boy göstermemesidir. Polemiklerden uzak dursun kendisi değil eserleri konuşsun.Burada çok güzel etkinlikler olacak. Burası finansın kalbinin attığı merkez olarak hizmet verecektir. 17 Nisan saat 14.00'de tüm vatandaşlarımızı açılışa bekliyoruz.' sözleriyle cevap verdi.