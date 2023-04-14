'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

Otobüs bakım onarımından garaj işletmesine İETT'de birçok işin en düşük teklifi verene değil aksine milyonlarca lira yukarısında olmasına rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin istediği kişilere gittiği ortaya çıktı.25.401.200 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı' İşi İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 103 Milyon 478 Bin TL'ye Bilginay Şirketi'ne Verildi'İkitelli Garajı İşlettirme İşi' İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 158 Milyon 205 Bin TL'ye Twin Turizm'e Verildi'40.689.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti' İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 125 Milyon 729 Bin TL'ye Ulaşım AŞ'ye Verildi'137.621.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı İşi' İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 544 Milyon 678 Bin TL'ye Ulaşım AŞ'ye Verildi'425 adet Otobüsün Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı' İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 156 Milyon 729 Bin TL'ye Ulaşım AŞ'ye VerildiAyazağa Otobüs Garajı Belediye meclisinin kararı alınmadan usulsüz olarak satıldı.Taşınmazın belirtilen amaçla ihalesi için belediye meclisinin kararı alınması gerektiği halde bu karar alınmadan ihale yapılmıştır. (2022 İBB Denetim Komisyon Raporu)CHP'li Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini Yaptığı ULAŞIM AŞ'ye Toplam Bedeli 1 Milyar 811 Milyon TL İhaleler VerildiİSBAK AŞ 'Sefer Planlama Yazılımı Geliştirme ve Entegrasyonu' İşinde İBB'yi 1 Milyon 335 Bin TL Zarara Uğrattı.Yapılan incelemede, ihalelerin geniş kapsamlı mal ve hizmet tedariki içermesi ve rekabet şartlarının oluşturulmaması sebebiyle işin ihalesini işi yapan firmaların katılamadı, işi alan firma tarafından sözleşmeye aykırı olarak işin tamamının alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle tedarik edilen mal ve hizmetlerin gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edildiği görüldü.