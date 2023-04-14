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'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hak, hukuk, adalet naralarıyla yönetime gelen CHP'nin Ekrem İmamoğlu idaresinde adeta usulsüzlüğün adresine dönüştüğü ortaya çıktı. Sayısız alanda birçok birim üzerinde şaibeli işlere imza atılırken hepsi birbirinden dikkat çekici ihale oyunları da tarihe kara lekeler olarak geçti. İşte İBB'de yaşanan skandallar ve ilk perde olan İETT'deki usulsüzlükler

'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti
Ekleme: 14.04.2023 - 10:21 Güncelleme: 14.04.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti
Otobüs bakım onarımından garaj işletmesine İETT'de birçok işin en düşük teklifi verene değil aksine milyonlarca lira yukarısında olmasına rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin istediği kişilere gittiği ortaya çıktı.

'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

İHALE EN DÜŞÜK OLANA DEĞİL YÜKSEK OLANA VERİLDİ

25.401.200 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı' İşi İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 103 Milyon 478 Bin TL'ye Bilginay Şirketi'ne Verildi

'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

GARAJ İŞLETMESİ DE AYNI ŞEKİLDE GİTTİ

'İkitelli Garajı İşlettirme İşi' İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 158 Milyon 205 Bin TL'ye Twin Turizm'e Verildi

'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

HAK EDENE DEĞİL YANDAŞA

'40.689.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti' İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 125 Milyon 729 Bin TL'ye Ulaşım AŞ'ye Verildi

'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

'137.621.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı İşi' İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 544 Milyon 678 Bin TL'ye Ulaşım AŞ'ye Verildi

'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

'425 adet Otobüsün Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı' İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 156 Milyon 729 Bin TL'ye Ulaşım AŞ'ye Verildi

Ayazağa Otobüs Garajı Belediye meclisinin kararı alınmadan usulsüz olarak satıldı.

Taşınmazın belirtilen amaçla ihalesi için belediye meclisinin kararı alınması gerektiği halde bu karar alınmadan ihale yapılmıştır. (2022 İBB Denetim Komisyon Raporu)

'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

CHP'li Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini Yaptığı ULAŞIM AŞ'ye Toplam Bedeli 1 Milyar 811 Milyon TL İhaleler Verildi

'Hak, hukuk' diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

İSBAK AŞ 'Sefer Planlama Yazılımı Geliştirme ve Entegrasyonu' İşinde İBB'yi 1 Milyon 335 Bin TL Zarara Uğrattı.

Yapılan incelemede, ihalelerin geniş kapsamlı mal ve hizmet tedariki içermesi ve rekabet şartlarının oluşturulmaması sebebiyle işin ihalesini işi yapan firmaların katılamadı, işi alan firma tarafından sözleşmeye aykırı olarak işin tamamının alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle tedarik edilen mal ve hizmetlerin gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edildiği görüldü.
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