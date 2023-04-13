Süleyman Soylu açıkladı! 'Ramazan Bayramı’na kadar binaların enkazı büyük oranda tamamlanacak'

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketiyle mücadelesini sürdürüyor.2 ayın geride kaldığı asrın felaketinde, büyük bir mücadeleyle önemli bir yol katedildi.Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.Geçici barınma merkezlerinin yanı sıra kalıcı konutlar da yükseliyor.Bu süreçte ekipler, hasarlı binaların yıkımını da sürdürüyor. Yıkık/yıkılacak binaların yıkımında da sona yaklaşıldı.Enkaza dönen şehirlerin yeniden ayağa kalkması için verilen mücadeleye ilişkin son durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıkladı.Bakan Soylu, enkazların büyük bir bölümünün Ramazan Bayramı'na kadar kaldırılacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602’sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı.Günlük 5 bin 279 kamyon, bin 994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1.028.704 kamyon seferi ile 11.513.120 m³ moloz taşındı.Bölgede görev yapan koordinatör valilerimize, kaymakamlarımıza, AFAD başta olmak üzere, belediyeler, kamu kurumları ve tüm kuruluşlara teşekkürler.