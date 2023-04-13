Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun bakan adaylarını açıkladı: Kentsel dönüşümlere karşı 1563 dava açan İmamoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sorumlu olacak

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, yayınladığı videoda, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda bakan olarak atacağı isimleri açıkladı. Portakal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacak. İki bakanın da üstünde İmamoğlu yer alacak." iddiasında bulundu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu süre boyunca kentsel dönüşüme karşı 1563 tane dava açtığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'un deprem bütçesini minimuma düşüren İmamoğlu, göreve gelmeden önce deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapacağını iddia etmiş bugüne kadar hiç konut inşa etmemişti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını şart koştu. Bu talebi şartlı kabul edilen Akşener, CHP liderinin adaylığına karşı çıkmadı.Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda bakanlığa getireceği isimler de netleşmeye başladı. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginde 'bakan olacaklar' diyerek işaret ettiği CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı olmasının planlandığını iddia etti.Bakan dağılımına ilişkin bugün yayınladığı videoda da çeşitli iddialarda bulunan Portakal, Portakal, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacak. İki bakanın da üstünde İmamoğlu yer alacak.' iddiasında bulundu.CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu süre boyunca kentsel dönüşüme karşı 1563 tane dava açtığı ortaya çıkmıştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, 'En son deprem strateji belgesini bakanlığa 2019'da göndermişler. Bu belediye başkanları seçildikleri kentleri geriye götürdüler. Kentsel dönüşümü iptal ettirmek için kampanyalar yaptınız şimdi içiniz rahat mı? Oy olabilmek için bunları yaptılar. İstanbul halkından özür dileyin artık. Kentsel dönüşümle ilgili 1563 tane dava açtılar.' ifadelerini kullanmıştı.Göksu açıklamasının devamında, '2019 yılında deprem riski nedeniyle 100 bin konut yapılacak sözü veren İBB yönetimi şu ana kadar sıfır konut yaptı. İstanbul'daki deprem bütçesi 0,5'e düşürüldü. Ekrem İmamoğlu, depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı.' demişti.Fatih Portakal, CHP'nin kabinesini açıkladı:-İçişleri Bakanı Engin Özkoç-Aileden Sorumlu Bakan Selin Sayek Böke-Çalışma Bakanı Bülent Kuşoğlu