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Dostluk elini çabuk geri çektiler: Yunanistan'ın NATO oyunu Türkiye'ye takıldı...

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından barış mesajları veren Yunanistan çok geçmeden eski günlere geri döndü. Lozan Anlaşması gereği, gayriaskeri statüde olması gereken Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını NATO tatbikatına katmak isteyen Yunanistan'ın talebini Türkiye reddetti.

Dostluk elini çabuk geri çektiler: Yunanistan'ın NATO oyunu Türkiye'ye takıldı...
Ekleme: 13.04.2023 - 14:55 Güncelleme: 13.04.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Dostluk elini çabuk geri çektiler: Yunanistan'ın NATO oyunu Türkiye'ye takıldı...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmareş depremlerinin ardından olumlu seyreden Türk-Yunan ilişkileri, eski günlerine geri döndü. Yunanistan'ın 'Ramstein Guard' hava tatbikatına Ege'deki Taşoz ve Boz baba adalarının dahil edilmesi krize neden oldu. Türkiye anında harekete geçti.

Türkiye bu yıl 27-31 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Yunanistan'ın da dahil olduğu 'Ramstein Guard' tatbikatına Lozan Anlaşması gereği gayriaskeri statüdeki adaların dahil edilmesine karşı çıktı.

Dostluk elini çabuk geri çektiler: Yunanistan'ın NATO oyunu Türkiye'ye takıldı...

CNN Yunanistan'da yer alan haberde, NATO Karargahı bünyesindeki Türk Kurmay Başkanlığı 'Güney adalarının askerden arındırılmış statüsünün ihlal edildiği gerekçesi ile bu bölgelerin tatbikatta yer almamasını talep etti.

Dostluk elini çabuk geri çektiler: Yunanistan'ın NATO oyunu Türkiye'ye takıldı...

NATO bu itirazı kabul etti. Müttefik Hava Komutanlığı AIRCOM, 'Ramstein Guard' tatbikatını iptal etme kararı aldı. Haberde, Yunan kurmayların, Ege adalarının Türkiye'den tehdit gördüğü gerekçesi ile duruma tepki gösterdiği ifade edildi. Konuya ilişkin Kathimerini'de yer alan haberde ise, 'Ankara ve Atina karşılıklı olarak tatbikaltarı iptal etmeye başladı' denildi.

Haberde, NATO üyesi iki ülkenin tatbikatları iptal etmelerinin bir ilk olmadığı daha önce de benzer uyuşmazlıklar yaşandığına dikkat çekildi. NATO'da herhangi bir kararın oy birliği gerektirdiğinden Türkiye'nin Ege'deki gayriaskeri statüdeki adalarda askeri tatbikatları engellemesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Dostluk elini çabuk geri çektiler: Yunanistan'ın NATO oyunu Türkiye'ye takıldı...
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