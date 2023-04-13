Deprem Konutları Temel Atma Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Nerede olursak olalım buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Şehirlerimizi en güzel haliyle ayağa kaldıracağız.Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaladıracağızç Biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, Türkiye'ye sevdalıyız. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Davasına sağdık Malatya yanımızda olduğu sürece önümüzde hiçbir engel duramaz.Malatya ile yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Bu şehir birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin, yüreğiyle, bileğiyle, alın teriyle vatanına sahip çıkanların, ecdadın emanetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü bilenlerin, gönül sultanlarının, velhasıl adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir.'14 MAYIS'TA BU İŞİ SANDIKLARDA BİTİRECEKSİNİZ'Ne diyor şair: Beydağı'nın yükseğinde kar olur, görmeyince dünya bana dar olur, ben ezelden Malatya'yı sevmişim, gönül kimi sevse ona yâr olur... İşte bu Malatya ipini, Kandil'deki PKK'nın eline verenlere yâr olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yâr olur mu? Kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yâr olur mu? 14 Mayıs'ta bu işi sandıklarda bitireceksiniz. 14 Mayıs'ta da bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz.'BUGÜN 6 BİN 700 KONUT VE KÖY EVİNİN TEMELİNİ ATIYORUZ'Depremden 15 gün sonra TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımı ile ilgili ilk kazmayı vurmuştuk. Bölge genelinde 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bugün 6 bin 700 konut ve köy evinin temelini atıyoruz.Köy evlerinin bir kısmınını bayramda teslim edeceğiz.Bay bay Kemal ne yaptı bir düşünün. Bir şey var mı? Bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nı genel müdürüydü. Hastanelerin hali neydi? Hesabını nasıl verecek?Kimin kiminle yol yürüdüğü ortada. CHP PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla yürüyor mu?Terör örgütünün Kandil'deki ağababaları oradan talimat veriyor. 7'li masa her gün yeni bir kavgaya tutuşuyor.CHP'nin ekranlardaki kara yüzleri TCG Anadolu'yu karalıyor. Bunlar TOGG'u da karalıyorlardı.'SİYASİ ÇIKAR İÇİN BÖLÜCÜLERLE, FETÖ'CÜLERLE KOL KOLALAR'Terörist başını çıkaracaklarmış. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne vesile olan Selo'yu çıkaracaklarımış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Onun için Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart.3 günlük siyasi çıkar için bölücülerle, FETÖ'cülerle kol kola girmek gibi omurgasızlıklar var.Millete örnek gösterecek tek bir eseri olmayanlar depremzedelerin sıkıntılarını çözebilir mi? Elbette çözemez.