Süleyman Soylu, Togg ile Ankara sokaklarında dolaştı

Ankara'da yanına gençleri alarak Togg'un direksiyonuna geçen Süleyman Soylu'ya, "Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?" diye soruldu. Soylu'nun cevabı ise, "Biz normalde de duruyoruz" oldu.

Türkiye, yıllardır kurduğu yerli otomobil hayaline kavuştu.Yerli otomobil Togg, banttan inerek satışa sunulmaya başlandı.İlk teslimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de yerli otomobil gönderildi.Kamu kurumlarına teslimine geçildiDaha sonra ise sıra kamu kurumlarına geçildi ve bakanlıklar sırayla yerli otomobillerine kavuştu.Togg'u teslim alan bakanlar birer birer direksiyon başına geçti.Bakanlar tek tek direksiyon başına geçtiBekir Bozdağ'dan, Mehmet Nuri Ersoy'a, Derya Yanık'tan Mustafa Varank'a çok sayıda bakan Togg ile sürüşe çıktı.Tüm ülkede yerli otomobil heyecanı devam ederken konuya ilişkin güzel görüntüler gelmeye devam ediyor.Bu kez de Soylu vardı: Ankara sokaklarında dolaştıSon olarak Süleyman Soylu, Ankara'da Togg'un direksiyonuna geçti.Yanına gençleri de alan Soylu, şehir içinde Togg ile tur attı.Bakan Soylu'nun yerli otomobili kullandığı sırada ise bir diyalog dikkat çekti.'Kırmızıda duran bakan mı olur ya...'Arabadaki gençler, 'Kırmızıda duran bakan mı olur ya?' dedi.Bakan Soylu'nun ise gençlere tepkisi, 'Biz normalde de duruyoruz.' oldu.O anlar kameraya böyle yansıdı...