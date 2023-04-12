İstanbul'da şiddetli yağış vapur seferlerini etkiledi.

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Megakentte yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.Anlık güncellenen iptal ve seferler 'https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler' sayfasından öğrenilebiliyor.