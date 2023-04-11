  • USD: 19,26 - 19,30
  • EURO: 21,00 - 21,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler

Yunan medyasında yayınlanan yazıda, Atina'nın Batı desteğine sahip olabilmesi için Erdoğan iktidarının sürmesi gerektiği belirtildi.

Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Ekleme: 11.04.2023 - 13:14 Güncelleme: 11.04.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden bir hafta sonra Yunanistan'da da sandıklar kurulacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçim tarihini 21 Mayıs olarak ilan etti. Bunun üzerine Yunan basını, her iki ülkedeki siyasi gelişmeleri yakından izliyor.

Yunanistan'ın gözü Türkiye'de

'Newsbeast' adlı internet sitesinde yayınlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Georgios Filis imzalı analizde, Türkiye'deki seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda yaşanabileceklere işaret edildi.

'Batı Kılıçdaroğlu'nun yanında' iması

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, halihazırda 'Batı tarafından destek gördüğü' ima edildi.

Ancak Erdoğan'ın görevde kalmaya devam ettiği sürece, Batı'nın desteğinin Türkiye'ye karşı Atina'da hissedileceği şeklinde ifadelere yer verildi.

'Erdoğan'ı istiyoruz çünkü Batı bizi destekleyecek'

Batılı ülkelerin yanı sıra iki ülkenin daha Yunanistan'a destek sunacağının belirtildiği analizde konuya ilişkin şu görüş paylaşıldı: Orada olduğu sürece Batı bizi destekleyeceği için (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ı istiyoruz. Sadece Batı değil. İsrail ve Mısır da.

Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler

'Sorunların çözümü için yoğun çaba gösteriyoruz'

Öte yandan, Yunanistan'ın 'Türkiye ile sorunları çözmek için yoğun çaba gösterdiği' görüşü savunuldu.

Dikkat çeken askeri anlaşmalar

Atina yönetimi, Türkiye ile gerilimi tırmandırdığı dönemde ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın kapsamını genişletti.

Anlaşma uyarınca ABD'ye açılan Yunan üslerinde daha fazla Amerikan askerinin konuşlandırılmasına izin verildi. Akdeniz'de Yunanistan'a 'güç' sağlayacağı belirtilen ve Fransa ile üzerinde mutabakata varılan savunma anlaşması da Yunan Parlamentosu'nda onaylandı. Rafale savaş uçakları için sipariş veren Atina, bu kararla da Paris'ten 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn tedarikini güvence altına aldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
Osman Gökçek aday tanıtım toplantısında AK Partiye gönül verenlerle fotoğraf çektirdi.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…
Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
İYİ Partili Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar
Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Bakan Kasapoğlu ile vatandaş arasında güldüren TOGG diyaloğu: Takas olur mu?
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu
Şehit ailelerinden, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın aday gösterilmesine sert tepki: 'Bırakın Meclis'i Türkiye'de bile yeri yok'
Muharrem İnce'nin Millet İttifakı isyanı: Davet edilmedik, yok sayıldık
Kuzey İrlanda’da yüksek tansiyon: Biden'a bombalı saldırı engellendi
Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP'yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor
Türkiye yine manşetlerde! Dünya TCG Anadolu'yu böyle gördü: Ezber bozan gemi
AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı sloganlar belli oldu
Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!