Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP'yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor

Kalabalık görünmek için yanına aldığı küçük ortaklarından 4 partiye seçilebilecek noktalardan kontenjan ayıran CHP'nin aday listesinde skandal isimler yer aldığı ortaya çıkmıştı. CHP milletvekili aday listesinden kurcaladıkça skandal isimler çıkmaya devam ediyor. Geçmiş dönemde adı FETÖ ve PKK ile sık sık anılan isimlerden LGBT savunucularına kadar pek çok adaya Meclis kapısını açan CHP'de Okan Konuralp krizi patlak verdi.Ankara 1. Bölge 3. sıradan aday gösterilen Konuralp'ın geçmiş dönemdeki twitleri şok etkisi yarattı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşan Konuralp, 'Öcalan'ın yeni fotoğrafı. Tarzı hiç fena değil' demişti. Öcalan lehine başka bir paylaşım daha yapan Konuralp, 'Öcalan'ın Karayılan'ı tasfiye ettiğini söylemek doğru olmaz. En çok güvendiği isimlerden birini HPG'nin başına getirerek süreci disipline etti' şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.-TAHSİN BECAN: CHP'nin Yalova'da 1. sıra adayı. Becan, yargılandığı FETÖ davasında 'örgüte yardım etmek' suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan'ın adaylığına tepki büyük.-2014 yılında da terör örgütüne desteğini gözler önüne seren Konuralp, 'Kobane birilerinin laik korkuları nedeniyle değil, son yılların en anlamlı vicdan ve onur direnişi olduğu için düşmemeli. Diren Kobane' yorumunu yapmıştı.-Listedeki dikkat çeken adaylardan biri de LGBT ve eşcinsellik savunucusu Gökçe Gökçen oldu. LGBT'yi her fırsatta 'onur hareketi' olarak tanımlayan Gökçen İzmir 2. bölge ilk sıradan aday gösterildi. Transların ameliyat ücretini SGK'nın karşılamasını isteyen Gökçen'in bu talebi geçmiş senelerde çok konuşulmuştu.-CHP listelerinden seçime giren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da LGBT hareketini özgürlük olarak tanımlamış ve her türlü özgürlüğü koruyacaklarını duyurmuştu.-Denizli 1. sıra milletvekili adayı Gülizar Biçer Karaca da PKK ve FETÖ mensuplarının devlete dönüşü anlamına gelen KHK'ların kökten kaldırılması için ortaya koyduğu mücadele ile tanınıyor.YÜSKEL TAŞKIN: FETÖ destekçisi Taraf gazetesinin eski yazarlarından Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterilmesi ise yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti. Taşkın, 2014'te yaptığı, 'CHP kısmi tasfiye edilip HDP gibi yapılarla bir araya getirilmeli' yorumuyla da biliniyor.SADULLAH ERGİN: Aday listesinde dikkat çeken isimlerden biri de Ankara 1. bölge adaylarından DEVA Partili Sadullah Ergin oldu. FETÖ ile adı sık sık yan yana getirilen Ergin'in adaylığı CHP tabanında büyük rahatsızlık yarattı.HACER FOGGO: İzmir 2. Bölge 8'inci sıra adayı. Foggo, hendek operasyonları sırasında bölgeden teröristleri temizlemeye çalışan Türk askerinin çocukları öldürdüğü iftirasını atmıştı.-Sosyal medya hesabında ağza alınmayacak küfürleri olan Mehmet Mustafa Gürban, Meral Akşener tarafından Gaziantep 1. sıradan aday gösterildi. Gürban'ın ayrıca Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca ceza aldığı da belirtiliyor.-Şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler eden Lütfü Türkkan'ı da partiden ihraç etmemesiyle tepki gören Meral Akşener bu yetmezmiş gibi Türkkan'ı Kocaeli'den 1. Sıra Milletvekili Adayı yaptı.-Tartışmalı isimlerin bir diğeri de İdris Naim Şahin. AK Parti'nin FETÖ ile mücadele ettiği süreçte partiden FETÖ'cü Hakan Şükür ile birlikte istifa eden Şahin Meral Akşener tarafından Ordu'dan 1. Sıra adayı yapıldı. Duruma eski Emniyet Genel Müdürü Emin Arslan şöyle tepki gösterdi: 'FETÖ Çatı davasının 1 nolu şikayetçisiydim. Yaşadıklarım ve duruşmalarda öğrendiklerim dehşet vericiydi. Emniyet teşkilatının FETÖ'ya peşkeş çekildiği dönemin İçişleri bakanıydı ve Hakan Şükür'le istifa etmişti'-Demokrat Parti kontenjanından CHP İstanbul 1. Bölge 9. sıra adayı yapılan Cemal Enginyurt ise geçmişte CHP'li isimlere 'Oğlan' ve 'Hain' ifadelerini kullandığı için Kılıçdaroğlu'na kendi teşkilatından adeta bir öfke patlaması yaşandı.-Terör örgütü mensuplarının cenazelerinde sıkça boy gösteren, terör örgütü sembolleri ve elebaşı fotoğraflarının önünde pozları ile bilinen Sezgin Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vazgeçilmezi olarak bir kez daha Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili adayı olarak ödüllendirildi.-FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için devlete başkaldırarak kendini ve sinsi yapılanmasını açık ettiği süreçte 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez, Meral Akşener tarafından İYİ Parti'nin Elazığ 1. sıra milletvekili adayı yapıldı.-Akşener tarafından Genel Başkan Yardımcısı da yapılan LGBT destekçisi Bahadır Erdem İstanbul'da 2. Bölge milletvekili adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.-Şehit cenazesinde eline telefonu alarak selfieler çeken, kendi ekibine de fotoğraflar çektirerek gözyaşı döken şehit yakınlarına sarılırken pahalı kürküyle pozlar veren Aylin Cesur da Meral Akşener'in Isparta Milletvekili Adayı olarak ödüllendirdiği bir isim oldu.