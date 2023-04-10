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Ünlü Astrologdan Türkiye’ye uyarı: “Zenginler fakir, fakirlerin zengin olacağı dönem”

Son dönem yaptığı astrolojik öngörülerle adından söz ettiren Zeynep Dorri Jannat son olarak Türkiye’de tüm sektörler ve özellikle esnaflar hakkında yaptığı açıklamalarla uyarıda bulundu. Jannat, “2023 tüm sektörler için bir yıkım bir yeniden yapım olacak. Tarihin yazılacağı yeniden inşa edileceği bir sene ve tüm sektörlerin yıkılma dönemi” dedi.

Ekleme: 10.04.2023 - 13:02 Güncelleme: 10.04.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Ünlü Astrologdan Türkiye’ye uyarı: “Zenginler fakir, fakirlerin zengin olacağı dönem”
Tahminleri, geleceğe yönelik açıklamaları ve yazılarıyla sosyal medyada milyonlarda kişi tarafından takip edilen Zeynep Dorri Jannat, dünyanın sayılı kahinlerinden biri olarak gösteriliyor. Son olarak, Türkiye'deki tüm sektörleri içine alan gelecek tahminleriyle çokça paylaşım alan ünlü astrolog, 2023 yılına dikkat çekti.

“Zenginler Fakir, Fakirlerin Zengin Olabileceği Dönem”

2023 yılının bir yıkım ve yaratım dönemi olduğunu söyleyen Jannat, “Önümüzdeki süre boyunca gözü açık olan aklını kullanan o kalan süre içinde, ben nasıl üstün olabilirim diye düşünenler, 2023'ten 2027'ye kadar çuvallarını dolduracak. Geri kalan herkesin ise duraksayacağı zaman bu işte. Bu yaratım bu yüzden olacak yani yıkım ve yeniden yapım. Çünkü sistem yeni dünya, artık olması gerekene bunu verecek. Üreten, akıllı olan kazanacak. Herkes şimdi bir şey yapıyor, şirket ya da market işletiyor ama ne oluyor? hakkı olan gerçekte kazanmıyor. İşte burada hakkı olanların, akıllı olanların aynı zamanda yeni dünyayı anlayıp daha zekice planlar üretenlerin zamanı. Yani zenginler fakir, fakirlerin zengin olabileceği dönem görebiliriz” şeklinde konuştu.

Ünlü Astrologdan Türkiye’ye uyarı: “Zenginler fakir, fakirlerin zengin olacağı dönem”

“Tüm Sektörler Etkilenecek”

Sektör yöneticilerine ve diğer insanlara öngörülerini aktararak bilgilendirmede bulunan Jannat şöyle devam etti; “Anlatmak istediğim, tüm sektörler için bir yıkım bir yeniden yapım olacak 2023. Evet 2021'den itibaren yeni dünya düzeni anlatıldı, işlendi bilinçaltımıza. Artık bunun farkındayız ama 2023 gerçekten tarihin yazılacağı yeniden inşa edileceği bir sene ve tüm sektörlerin yıkılma dönemi. Burada akıllı olanlar yol alacak. O yüzden gözümüzün kulağımızın açık olması önemli. Bu geri dönüşüm olabilir, örnek veriyorum plastik üzerine olabilir, market üzerine olabilir, restoran üzerine olabilir ya da fabrikalar olabilir. Maalesef tüm sektörler küçüğünden büyüğüne kadar toptancılar da dahil bu dönem hepsini kapsıyor” açıklamasında bulundu.

Vesveselere Dikkat

Tüm sektörlerin yanı sıra tüm esnafların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Zeynep Dorri Jannat son olarak, “Herkes yeni dünyayı konuşuyor. Korkularımız kaygılarımız endişelerimiz var. Vesvese de dahil olmak üzere sürekli kurguluyoruz ve sürekli geleceği düşünüyoruz ya da borçlarımızı, kiralarımızı, kartlarımızı vesaireyi düşünüyoruz. Şimdi tüm sektörlerin dikkatine derken yeni dünyayı konuşuyoruz. Evet biz de konuşuyoruz ama şöyle bir şey var biz her zaman kötülerin içinden, olumsuz olayların içinden olumluyu bulmak adına konuşmaya çalışıyoruz. Olumsuz her olayı anlatıp, arkasından olumsuzu yıkıp iptal ettikten sonra, biz kendimiz nasıl hayatta kalabiliriz, geleceğimizi, çocuklarımızı ailemizi nasıl koruyabiliriz ya da iş olarak, potansiyel olarak neyiz neler yapabiliriz? bunları anlamak adına biz arka planda çalışıyoruz” dedi.
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