Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu mesajı: Muharebe tarihinde devrim olacak

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'TB3, 2024 yılında gemide çalışmaya başlayacak. Kızılelma'yı da 2023'ün sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. 2025'de de gemide görev yapmaya başlayacak. İHA'larımızın TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerde görev yapması, muharebe tarihinde bir devrim olacaktır. Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki oyun kurucu hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. İnsansız bir savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip-kaldırmak, savunma sanayi açısından da dünyaya damgasını vuracaktır.' ifadelerini kullandı.TB3 ve Kızılelma'nın gemideki iniş kalkışının nasıl olacağına dair bilgi veren Bayraktar şunları söyledi: 'Sabit kanatlı bir formdaki SİHA'larımız otomatik şekilde iniş kalkış yapacak. Tarihe damga vuracak bir marifet. Türk mühendislerin marifetini tüm dünyaya göstermiş olacak. Bayraktar TB3 kendi gücüyle kalkacak, Kızılelma yakalama kablolarına ihtiyaç duyacak.'Bayraktar, geminin teslim töreni öncesi yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti: 'Bitmiş halini görünce İHA'larımız konuşlanacağından şimdi yakından bir daha görünce çok devasa bir boyutta olduğunu fark edince böyle ufak çocukların büyük parklara girdiğinde sevindiği gibi gurur duygusu da sardı.Üzerindeki İHA'ların milli olarak geliştiriliyor olması radar sisteminin ASELSAN tarafından geliştiriliyor olması ülkemiz mühendisliği adına büyük gurur duydum. Bütün bu eserleri yan yana koyunca TEKNOFES'ten daha büyük bir coşku. Özellikle bitmiş hali beni çok etkiledi. Aylar sonra ilk defa görüyorum, tanıyamadım. Dünyada ilk defa bir SİHA kısa pisti gemiye konuşlanmış olacak. Onlar da ayrı yakıştı güverteye. 2023'te TB-3 ilk uçuşu yapacak. 2024'te gemiye konuşlandırma çalışmalarımız yapılacak.'