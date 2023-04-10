  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı

İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı. BDP'nin kapatıldığı dönemde açıklamalarda bulunan Ensarioğlu'nun, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar da tanınmalıdır." dediği belirlendi.

İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı
Ekleme: 10.04.2023 - 11:25 Güncelleme: 10.04.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı
Siyasi partiler milletvekili aday listelerini geçtiğimiz gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girerken İYİ Parti seçimlere ortak listeyle girmek yerine kendi adaylarını çıkardı.

YSK'ya aday listesini sunan İYİ Parti'de dikkat çeken isimler vardı.

Salim Ensarioğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı gösterilirken oğlu Vejdin Ensarioğlu da yine aynı partiden Diyarbakır 1'nci sıradan listelere girdi.

Terörist başına ev hapsi istemiş
HDP'ye yakınlığıyla bilinen Ensarioğlu'nun, yıllar önce terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı skandal açıklamalar ortaya çıktı. Ensarioğlu'nun 2013'te verdiği bir röportajda terörist başı Öcalan'a ev hapsi istediği belirlendi.

O dönem kapatılan BDP'ye verilen oylarla ilgili konuşan Ensarioğlu, 'Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur.' dedi.

'Öcalan villada da oturabilir'
Salim Ensarioğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

'Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Netice itibarı ile bizim sorunumuz, Öcalan'ın 100 metre karede mi, 200 metre karede mi oturduğu değildir. Bizim temel sorunumuz bu olayın çözülmesidir. Birbirimizi böyle çocuksu hareketlerle, işte yok biz burada tutarız, gibi meseleler değildir. Mesele, bu olayın çözülmesidir. Durum böyle olduğuna göre o zaman Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar gibi imkanlar da tanınmalıdır. Bu olayın bir an önce bitmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
AK Parti'den hızlı başlangıç
Bakan Nebati rakamlarla açıkladı! Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi...
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran müjde paylaşımı
Trump'dan '3. Dünya Savaşı' mesajı
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu yorumu: Her zaman kaybeden kişi...
İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı
İyi Parti'de kriz büyüyor: Mehmet Fedai Çakmaklı açıkladı! Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar...
Karadeniz'deki tarihi keşfe ilişkin Yunan gazeteden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin en büyük enerji projesi
Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı