Sakarya'da çakmaklık kısmından tutuşan minibüs alev alev yandı
Karasu ilçesinde park halinde bırakılan minibüs, çakmaklık kısmından çıktığı öne sürülen yangında kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Plaj Caddesi'nde sürücüsünün park halinde bıraktığı 54 AFY 033 plakalı midibüsten bir süre sonra alevler yükselmeye başladı.
Dumanı gören kişiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.
İsmi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü de yangını söndürmeye çalıştı.
Maddi hasar oluştu
Yangın söndürme tüpleriyle söndürülen minibüste maddi hasar oluştu.
Çakmaklıktan çıktığı öğrenildi
Yangının, minibüsteki çakmaklıktan çıktığı öğrenildi.
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