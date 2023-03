Türkiye'nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu geçen yıl ocak ayında yatağında ölü bulundu. Sır ölümün ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Genç kızın boynunda kızarıklıklar bulunması cinayet ihtimalini güçlendirdi. Nitekim Adli Tıp Kurumu, talihsiz kızın cilt altında kanama, çene altındaki kemikte kırık olduğunu belirledi. Adeta boğulmuş gibiydi.Kızının cansız bedenini yatakta bulan anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ifadesi alındı.Anne Turcen, sabah tuvalete giderken o saatte işe gitmiş olması gereken kızının ayakkabısının evin önünde fark etmesi üzerine odasına gittiğini ve öldüğünü fark ettiğini söyledi. Savcılık, eve üçüncü bir kişi girmediğini belirledi.Soruşturma kapsamında Gamze'nin bulunduğu odayı normalde hiç kullanmadığı tespit edildi.Savcılık, havanın soğuk olduğunu ve soba dahi yanmayan odada genç kızın kalmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.Dahası şarjının az olduğunun belirlendiği, başucunda şarj kablosunun takılı olmasına rağmen telefonunu şarj etmemesinin de ertesi gün işe gidecek bir insandan beklenmeyeceği belirtildi.Ailenin kimseyle bir husumetinin bulunmadığını, evlerinin kapısını her zaman kilitlemeden uyuduklarını belirten savcılık, evdeki cinayet anında bağırma sesinin duyulacağını kaydetti. Bu delillerle anne ve baba tutuklandı.İddianameye göre annenin koğuşundaki bir isim davanın temel taşını oluşturdu. Tanık kadın cezaevindeki anneyle aralarında dostluk oluştuğunu belirterek, 'Kızının ölümünden 20 gün geçtikten sonra cezaevindeki bir konferansta oynayarak eğlendiğini gördüm.Ağzından laf kaçırdı. Birden çok kişi ile birliktelik yaşadığını ve Gamze'nin bundan bilgisi olduğunu söyledi. 'Görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı'' dedi. Gamze'nin kendisini gördüğü şeyler ile tehdit ettiğini söyledi' dedi.Güven kazanıp olayı tamamen anlattırmaya çalıştığını anlatan tanık, 'Ben de 'Delil bırakmadıysan bir şey çıkmaz' dedim. Bir polisiye diziyi izlediğini (KANIT) ve olayın nasıl kapatılabileceğini oradan yeterince öğrendiğini söyledi.Dizleriyle üzerine çöktüğünü ve boğuşmayla can verdiğini söyledi. 'Keşke ihbar edeceğimize ormana atsaydık' dedi' diyerek korkunç detayları anlattı.Boğazı sıkılarak öldürülen 17 yaşındaki sağlıklı ve bilinci yerinde olan bir insanın direneceğini belirten savcılık, bu durumda anne Turcen'in eşinin gücünden destek aldığını belirtti.Genç kızın ölüm saatinde telefonunda ön kameradan çekilen siyah fotoğraflar olduğuna da dikkat çeken savcılık, 'Kavga esnasında veya sonrasında telefonu almaya çalıştığı sırada yanlışlıkla çekildiği anlaşıldı' diyerek can yakan bir detaya daha yer verdi.Cinayeti işleyen anne Turcen ve ona yardım eden baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun 'altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.