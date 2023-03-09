Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ücretler iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir.