Murat Kurum İlk Evim Arsa projesinde deprem bölgesinin önceliğini açıkladı!

Türkiye asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.Yaşanan depremlerin ardından 11 ilde büyük hasar oluştu.Tek yürek olan Türkiye'de yaralar sarılmaya çalışılıyor.Binlerce evin enkaza dönüştüğü şehirlerde enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.Depremden etkilenen vatandaşlar geçici yaşam alanlarında yaşamaya devam ederken bir yandan da hız kesmeden yeni konutların inşaasına başlanıldı.Öte yandan binlerce vatandaşı ev ve arsa sahibi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının başlattığı İlk Evim Arsa projesi kura çekilişleri devam ediyor.Konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum şu ifadelere yer verdi:İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz.3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz.Böylece Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya kuraları 8 Mart Çarşamba günü (bugün) başladı.Yapılacak çekiliş ile Kilis'te 275, Hatay'da 275, Elazığ'da 1.650, Malatya'da 550, Adıyaman'da 275, Kahramanmaraş'ta 275 arsanın hak sahibi belirlenecek.Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek.