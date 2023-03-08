  • USD: 18,91 - 18,95
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'den Meral Akşener'e: Herkes işine baksın

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine yeşil ışık yakan fakat HDP ile kesinlikle bakanlık pazarlığına izin vermeyeceklerini söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap veren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Akşener'in sözlerinin ciddiye alınamayacağını, pazarlık yapacak bir parti olmadıklarını söyledi.

HDP'den Meral Akşener'e: Herkes işine baksın
Ekleme: 8.03.2023 - 15:47 Güncelleme: 8.03.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
HDP'den Meral Akşener'e: Herkes işine baksın
Muhalefetin yüksek tansiyonlu, bol kavgalı adaylık süreci geride kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanından hemen sonra HDP'den tebrikler art arda geldi.

Muhalefet seçim atmosferine girerken olası Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi gündemde.

'Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil'
Konu hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine itiraz etmeyeceğini ancak HDP'ye kesinlikle bakanlık verilmeyeceğini söyledi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

'O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu.

Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil.'

'Meral Akşener işine baksın'
Akşener'in bu açıklamalarını HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç Mezopotomya Ajansı'ndan Özgür Paksoy'a değerlendirdi.

Hiçbir şekilde pazarlık yapacak bir parti olmadıklarını söyleyen Oluç, Akşnener'e, “Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz.' dedi.

'Ciddiye alınacak sözler değil'
Oluç şu ifadeleri kullandı:

'Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız. Biz öyle bir anlayışa sahip değiliz.

Bizim derdimiz, mücadelemiz, Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması, bir geçiş dönemiyle birlikte hem yerel anlamda hem merkezi anlamda güçlü bir demokrasiye ulaşılması için adımların atılması ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için bir zeminin oluşmasıdır.

Biz bununla ilgileniyoruz. O yüzden bize pazarlık yapmışlar ya da yapacaklar, 'Pazarlık yapmayız' gibi lafların bize söylenmesinin bir anlamı ve karşılığı yok.

Dün Meral Akşener'in o konuda söylediklerini televizyonlarda ben de izledim. Çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz.

Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz.'

HDP'den Meral Akşener'e: Herkes işine baksın

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Malatya'da 5 katlı bina çöktü
ABD'li generalin skandal Suriye ziyaretine tepki: Uyarılar yapıldı .
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a 'kara mizah' benzetmesi
HDP'den Meral Akşener'e: Herkes işine baksın
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Habertürk'ten tam gaz operasyon! Şimdi de TOGG'u hedef aldılar! Sosyal medyada tepki yağdı...
İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi
Meral Akşener kendi açıklamasını yalanladı! Tuhaf savunma, sessizliğe büründüler...
HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi
'Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler' Dünya 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temas kurma hakkı var
İstanbul yine arızaya mahkum edildi! Vatandaşlar CHP zulmüne tepki gösterdi!
ÖSYM açıkladı! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
Bakan Dönmez yerli gaz için tarih verdi
İcra Kanun Teklifi TBMM'ye geliyor
Toplu iş sözleşmesi süreci başladı! Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi
İsveç Başbakanı Kristersson: PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyoruz
Yeni TOKİ arsa ve konut kura takvimi belli oldu! İşte İzmir dahil kura çekimi tarihleri
Bay Kemal’in büyük oyunu: Akşener’i kandırdı, HDP’den daveti kaptı
İzmir'de yağmur! Araçlar yolda kaldı
İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Faylı köyde büyük korku: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

Faylı köyde büyük korku: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi