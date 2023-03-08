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Beyaz Gazete
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Deprem bölgesinde son durum... Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması riskli. Artçı depremler şebeke suyunu riskli hale getiriyor" dedi. Koca, "Sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçmiş bulunmaktayız. İstanbul'da 2 üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. Çapa'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'yle Eyüp Devlet Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır. Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılacaktır" dedi.

Ekleme: 8.03.2023 - 15:18 Güncelleme: 8.03.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde son durum... Bakan Koca'dan açıklamaİşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Devlet ve millet olarak muktediriz. Her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz.

Hatay'da şebeke suyunun içme suyu kullanılmaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Şebeke suyunun içme suyu olarak kurulması riskli. Farklı noktalarda örnekler almaya devam ediyoruz. Israrlı analizlerin sebebi artçı depremlerin şebeke suyunun riskli hale getirmesidir. Şebeke suyu genel temizli için kullanılabilir.

DEPREM BÖLGESİNDE SALGIN RİSKİ VAR MI?

Şu anda salgına işaret eden bilimsel veri söz konusu değil.

Afet bölgesinde 17 bini hekim olmak üzere 122 bin sağlık personeli görev alıyor. Ekiplerimizde yaşadığı yere gidilerek muayene edilen hasta sayısı 250 bini geçmiştir.

Sahra hastanelerinde röntgenden diyabet hizmetine kadar belli başlı her şey yapılmaktadır.

75 yaş üstünün kronik hastalıklarını takip ediyoruz. Afet bölgesinde 32 bin 724 büyüğümüz ile ilgilendik.
Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı sayısı 307'dir.

'İSTANBUL'DA 2 ÜNİVERSİTE HASTANEMİZ İÇİN ADIM ATIYORUZ'

Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Önümüzde acil işler listesi var. Sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçmiş bulunmaktayız. İstanbul'da 2 üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. Çapa'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'yle Eyüp Devlet Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır. Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılacaktır.

Antakya'daki bir özel hastaneyle ilgili iddialar hepimizin malumu. Bu ve benzer iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlattık.
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