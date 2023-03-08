Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit Albay Adalıoğlu için taziye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, 'Deprem bölgesinde fedakarca görev yaparken elim bir kaza sonucu şehit düşen Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.
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