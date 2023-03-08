Bakan Karaismailoğlu, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Şeker Fabrikası alanında kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu ile Milletvekili Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesini ziyaret ederek Şeker Fabrikası alanındaki çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu ile Milletvekili Çalık, çadır kentteki ailelerle sohbet etti, depremzedelerin geçici yeni yaşam alanlarını inceledi, öğrenciler için kurulan kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu.