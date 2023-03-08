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Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a 'kara mizah' benzetmesi

Vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yardımcı olarak verilmesini 'kara mizah' olarak yorumladı.

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a 'kara mizah' benzetmesi
Ekleme: 8.03.2023 - 16:24 Güncelleme: 8.03.2023 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a 'kara mizah' benzetmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Mart'taki Altılı Masa toplantısının ardından yaptığı açıklama ile 'kumar' ve 'noter' masası olarak hedef aldığı Altılı Masa'ya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla yeniden döndü. Kriz yaşayan Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Diğer 5 genel başkanında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklandığı altılı masada İmamoğlu ve Yavaş'ın da zoraki cumhurbaşkanı yardımcısı olarak şart koşulması tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar tarafından büyük tepki toplayan bu yönteme Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da tepki gösterdi.

'Kara mizah gibi'
Aslı Baykal, altılı masanın koltuk ve makam paylaşımı yaptığı pazarlıklara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Baykal, 'Altılı masa herhangi bir icraat yapmayacağız biz makam paylaşıyoruz diyor gözümüzün içine bakarak. İstanbulluların 15 milyon nüfuslu şehri yönetmesi ve icraat yapması için oy verdiği belediye başkanının sürekli İstanbul dışında olması yeterince tuhafken, Türkiye'nin en problemli ve en büyük iki kentinin belediye başkanlarının şehirlerine ek olarak Türkiyeyi de yönetecek olmaları kara mizah gibi.' yorumunda bulundu.

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a 'kara mizah' benzetmesi
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