Denizli'de FETÖ soruşturması: 3 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıca, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.