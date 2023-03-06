Denizli'de FETÖ soruşturması: 3 kişi tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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