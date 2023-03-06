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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan aylar önce uyarmıştı: İpi 10 kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı istiyorlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6'lı koalisyona ilişkin Ocak ayında paylaştığı öngörüsü gerçek oldu. Erdoğan, "Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. İpi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar." ifadelerinde haklı çıktı.

Başkan Erdoğan aylar önce uyarmıştı: İpi 10 kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı istiyorlar...
Ekleme: 6.03.2023 - 17:09 Güncelleme: 6.03.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan aylar önce uyarmıştı: İpi 10 kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı istiyorlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı koalisyon masası ile ilgili Ocak ayında bir uyarıda bulundu. Erdoğan'ın uyarısı Meral Akşener'in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun teklifi ile gerçek oldu. Erdoğan, 'Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. İpi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar.' sözleri ile siyaseti ne kadar iyi okudğunu bir kez daha ispat etti.

BAŞKAN ERDOĞAN 2 AY ÖNCEDEN YAŞANACAKLARI GÖRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını teklif edince 6'lı koalisyon çatırdadı. Koalisyon 72 saatlik kavganın ardından yeni bir formül ile yeniden bir araya geldi.

Güneş Motel'i hatırlatan Çukuramba zirvesi pazarlıkları sonucunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması için prensipte anlaşıldı.

Anlaşma sonrası Meral Akşener, 'Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar' sözlerini yutup, 'sıtmaya razı olarak' koalisyonun toplantısına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaşananları 2 ay öncesinden görmüştü. Erdoğan, Twitter paylaşımında vatandaşları 6'lı koalisyonun planına karşı uyararak, 'Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. İpi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar.' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, deneyimli siyasetçiliğini bir kez daha göstererek yurt içi siyasetin nabzını çok iyi tuttuğunu bir kez daha göstermiş oldu.
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