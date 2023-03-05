Kabine yarın toplanıyor! İlk gündem seçim tarihi ve deprem

Türkiye, 2 yoğun gündemin içinden geçiyor...6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ve 14 Mayıs olarak işaret edilen seçim tarihi.Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın bir araya geliyor.Afetin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki çalışmaları koordine eden bazı bakanların ise toplantıya katılmaması bekleniyor.Yapılacak olan toplantıda, 11 ili vuran depreme ilişkin eksikler ve planlamalar masaya yatırılacak.Aynı zamanda ilgili bakanlar konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacak. Enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandırılması için de atılacak adımlar masada görüşülecek.Bir diğer gündem ise deprem ile birlikte yükselen fahiş kiralar.Uzun süredir devam eden yüksek kira oranlarına ilişkin çalışmalar devam ederken, asrın felaketi ile birlikte fırsatçılar yeniden harekete geçti.Bu kapsamda ilgili savcılıklar düğmeye bastı ve fahiş kiralar denetlenmeye başladı. Toplantıda da yaşanan son gelişmeler ele alınacak.Bir diğer başlık ise son günlerde giderek hararetlenen siyaset arenasında beklenen seçim tarihi olacak.Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirecek.Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla bir kez daha krize neden oldu.Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim.' ifadeleri kullandı.