Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Meral Akşener'e tepki gösterildi

Altılı masada yer yerinden oynadı...Bir türlü çözülemeyen adaylık tartışması masayı dağıttı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti. Masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini getiren Akşener, diğer partilerden veto yedi.Hal böyle olunca dün kameraların karşısına geçen Meral Akşener, altılı masayla ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Akşener altılı masadan ayrıldıklarını belirterek, Yavaş ve İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısında bulundu. Akşener'in çağrısı ters tepti: İmamoğlu da Yavaş da Kılıçdaroğlu'nu destekliyorİki başkan da yaptıkları açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini kamuoyuna duyurdu.Bu gelişmelerin ardından dün İyi Parti'nin haricindeki diğer 5 parti, bir kez daha toplanma kararı almıştı. Bugün itibarıyla 5 partinin lideri Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir kez daha buluştu.Saadet Partisi Genel Merkezi önüne gelen bazı vatandaşlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sloganları attı. Parti binasının önünde bekleyen vatandaşlar, Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamaya tepkiliydi.'Sayın Akşener size ümit bağlamıştık yazıklar olsun'Vatandaşın, 'Sayın Akşener, biz size ümit bağlamıştık. Yazıklar olsun size, 28 Şubat'ta yaptığınızı bugün de yaptınız.' sözleri dikkat çekti.Tepki dolu o ifadeler şu şekilde: