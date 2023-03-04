Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Meral Akşener'e tepki gösterildi
Meral Akşener'in altılı masayı dağıtan açıklamaları sonrası 5 parti lideri bugün bir kez daha Saadet Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. O anlarda genel merkezin önünde bekleyen vatandaş, "Sayın Akşener, biz size ümit bağlamıştık. Yazıklar olsun size, 28 Şubat’ta yaptığınızı bugün de yaptınız" sözleriyle tepki gösterdi.
Altılı masada yer yerinden oynadı...
Bir türlü çözülemeyen adaylık tartışması masayı dağıttı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti. Masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini getiren Akşener, diğer partilerden veto yedi.
Hal böyle olunca dün kameraların karşısına geçen Meral Akşener, altılı masayla ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Akşener altılı masadan ayrıldıklarını belirterek, Yavaş ve İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısında bulundu. Akşener'in çağrısı ters tepti: İmamoğlu da Yavaş da Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
İki başkan da yaptıkları açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini kamuoyuna duyurdu.
Bu gelişmelerin ardından dün İyi Parti'nin haricindeki diğer 5 parti, bir kez daha toplanma kararı almıştı. Bugün itibarıyla 5 partinin lideri Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir kez daha buluştu.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önündeki vatandaşlar tepkili
Saadet Partisi Genel Merkezi önüne gelen bazı vatandaşlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sloganları attı. Parti binasının önünde bekleyen vatandaşlar, Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamaya tepkiliydi.
Vatandaşlardan biri Akşener'e sert sözlerle yüklendi.
'Sayın Akşener size ümit bağlamıştık yazıklar olsun'
Vatandaşın, 'Sayın Akşener, biz size ümit bağlamıştık. Yazıklar olsun size, 28 Şubat'ta yaptığınızı bugün de yaptınız.' sözleri dikkat çekti.
Tepki dolu o ifadeler şu şekilde:
Bunu niye yapıyorsunuz? Partili değilim ben, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, inşaat işçisiyim ben. Truvalı mısınız siz? Sayın Akşener neden bu insanlara bunu yapıyorsunuz? İnsanların sizden ümidi vardı, size ümit bağlamışlardı. Sayın Akşener neden bunu şu dakika yaptınız. Hani emanet ediyordunuz ailenizi. Vasiyetiniz vardı hani. Bugün neden böyle oldu? 5 tane çocuğum var benim, biz size ümit bağlamıştık. Yazıklar olsun size, 28 Şubat'ta yaptığınızı bugün de yaptınız. Gerçekten ya buramıza kadar geldi, kazanılmış bir seçimi neden verdiniz? Bir buçuk yıldır bizi neden oyaladınız. Sayın Akşener size sesleniyorum bir buçuk yıldır belli değil miydi? Mansur Yavaş başkanımız istemiyor, Ekrem Imamoğlu başkanımız genel başkanımın arkasındayım diyor. Siz tutturmuşsunuz hala bugün onları başkan görmek istiyorum diyorsunuz. Sayın Akşener kendi ayağınıza sıktınız.
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