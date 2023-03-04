Milyonları ilgilendiren o tarihler! EYT başvurusunda kritik detay

Milyonlarca vatandaş için emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yoğun bir başvuru süreci de başlamış oldu. Prim ve yılını tamamlayan her EYT'li yaş şartına bakılmadan emekli olabilecek. Öncelikle primini ve yılını tamamlamış olan 2 milyon 250 bin EYT'linin emekli olması bekleniyor. Bu vatandaşlar başvurularını da yapmaya başladı.Mevzuat gereği emeklilik müracaat edilen aydan sonraki ay başından itibaren başlıyor. Aynı şekilde maaş hesabı da müracaat edilen aydan sonraki ay başından itibaren hesaplanıyor. Bu kurala göre Mart'ın 1'inde yapılan başvuru ile 31'inde yapılan başvuru arasında hiçbir fark bulunmuyor. Her iki EYT'li içinde emeklilik ve maaş 1 Nisan'dan itibaren başlıyor. Bu uygulama çalışan emekliler açısından kritik iki durumu da ortaya çıkartıyor.EYT'lilerin büyük çoğunluğu SSK yani 4A kapsamında bulunuyor. Bu EYT'lilerin yüzde 87'si ise bir işyerinde halen çalışıyor. Bu yüzden EYT başvurusu yapacak vatandaşların büyük çoğunluğunun işyerlerinden ayrılması da gerekiyor. Mevzuatımız gereği emeklilik müracaatı yapmadan önce çalışanlar açısından iş yerinden çıkış belgesi alınması şartı var.Buna göre çalışan EYT'liler önce işyerlerinden çıkış alacaklar ve sonra başvurularını gerçekleştirecekler. Burada işyerinden ayrılmak için verilecek dilekçeye 'emeklilik' gerekçesini yazmak büyük önem taşıyor. Bunu yazarak tazminat hakkınızı da korumuş olacaksınız. İkincisi ise çıkış işleminin mutlaka kod 8 ile yani emeklilik gerekçesiyle olması da gerekiyor.Burada işyerleri ayrılmak isteyen çalışanlarından öncelikli olarak 'Emekli olabilir' yazısı istemeye başlamışlardı. Bunun için de SGK'larda bir yoğunluk oluşmaya başladı. EYT'liler önce bu belge için kuyruğa giriyor sonra çıkış alıp tekrar emeklilik işlemleri için kuyruğa giriyordu. Ancak SGK bu belgenin kendilerinden alınmasına gerek olmadığını belirterek bir duyuru yaptı. Duyuruda belgelerin internetten alınabileceği ve nasıl elde edileceği de anlatıldı:'Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kurumumuza 'Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi' ile başvurulması yeterlidir. Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce 'Emekli Olur' yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.Kurumumuz tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü', 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi' ve 'Çalışma Hayatım' ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan 'Ne Zaman Emekli Olurum' uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır.Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır.'Bu belgeyi temin eden çalışan EYT'lilerin başvuru öncesi çıkış belgesi alacakları tarih de çok önemli. Özellikle tekrar aynı işyerinde çalışacak olanların maaş kaybı yaşamamaları için işten ayrılma tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor.SGK sistemi işten ayrılan bir kişinin tekrar aynı ay içinde emekli olarak yani SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ile tekrar işe girişine izin vermiyor. Bu işe giriş için bir sonraki ay bekleniyor. Zaten emeklilik için müracaat edildiğinde de emeklilik süresi bir sonraki ay başından itibaren başlıyor, maaş da bu tarihten itibaren hesaplanıyor.Bunu bir örnekle anlatacak olursak, Mart ayının 10'unda işten ayrılan bir EYT'li 11'inde başvurusu yaptığında tekrar emekli olarak işe girişinin yapılması için 1 Nisan'ın beklenmesi gerekiyor. Bu durumda bu EYT'li 20 gün işsiz kalıp maaş alamıyor. Oysa ay sonuna doğru çıkışını almış olsa maaş kaybı yaşamayacak.