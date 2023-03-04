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İzmir'de korkutan yangın! Dumandan etkilenen baba ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir apartmanın 2'nci katında elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangında, üst katlarda yoğun dumandan etkilenen Ferhat Erçolak ve iki kızı itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 4.03.2023 - 19:02 Güncelleme: 4.03.2023 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de korkutan yangın! Dumandan etkilenen baba ve 2 kızı hastaneye kaldırıldıBahçelievler Mahallesi, Şehit İsmail Er Sokak'taki 5 katlı Gökçe Apartmanı'nın 2'nci katında, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasının kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, evde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

İzmirde korkutan yangın Dumandan etkilenen baba ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

Komşuların da ihbarıyla durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle 5'inci katta mahsur kalan Ferhat Erçolak ile kızları Beste Erçolak ve Buse Erçolak'ı merdiven kullanarak kurtardı. Erçolak ve 2 kızı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Erçolak ve kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale gelirken, diğer katlarda hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de korkutan yangın! Dumandan etkilenen baba ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
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