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Bir haftada 1510 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde, 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 1577 düzensiz göçmenin yakalandığı, 1510 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

Ekleme: 4.03.2023 - 21:43 Güncelleme: 4.03.2023 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Bir haftada 1510 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ülke genelinde düzensiz göçle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bulundu. Yurt genelinde 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 407'si Afgan, 18'i Pakistanlı, 1152'si ise diğer uyruklardan 1577 düzensiz göçmen yakalandı.

1510 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 458'i Afgan, 169'u Pakistanlı ve 883'ü diğer uyruklardan toplam 1510 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

2023 yılında 18 bin 239 göçmen gönderildi

Yılbaşından 2 Mart'a kadar ise 5 bin 946'sı Afgan, 1324'ü Pakistanlı ve 10 bin 969'u diğer uyruklardan 18 bin 239 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 4 bin 291 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 2 Mart'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 36 bin 760 oldu.

Geri gönderme merkezinde 15 bin 204 düzensiz göçmen kalıyor

Geri gönderme merkezlerinde 3 bin 948'i Afgan, 2 bin 245'i Pakistanlı ve 9 bin 11'i diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 204 düzensiz göçmen kalıyor. Ayrıca, terke davet kapsamında 909 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

Bir haftada 1510 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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