Türkiye'nin kararlı duruşu değişmedi! Finlandiya terör gerçeğini gördü: Erdoğan dünyaya açık açık gösterdi

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe 'Teşekkürler' mesajı paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız.' ifadeleri kullanıldı.Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti:'10 aydan uzun süren bir işi bugün geride bıraktık. NATO üyeliği için 17 Mayıs 2022'de başvuru yaptık. Kanada ve Danimarka'dan ilk onaylar alındı. Macaristan'ın kendi onayını yarın Washington'a teslim etmesi gerekiyor. Şimdi TBMM kararını verdi. Tarihi günlerde yaşıyoruz.'Finlandiya basınının manşetlerinde ise bu sabah son yaşanan gelişmeler vardı. Yerel bir gazetede yer alan bir analizde, Türkiye'nin 10 aylık süreçte ne kazandığı sorusu gündeme geldi.Analiz göre Türkiye'nin eylemlerinden en az bir önemli fayda sağladığı oldukça açık: En önemli güvenlik sorunu olan terör hem NATO üyesi ülkeler arasında hem de uluslararası medyada çok geniş olarak öne çıktı.Haberin devamında 'Geçen bahar ayında Finlandiya ile İsveç üyelik isteklerini açıkladığında, NATO stratejisini güncelliyor ve odağını giderek daha da net bir biçimde Rus tehtidine karşı koymaya çeviriyordu. Türkiye ve diğer güney NATO üyesi ülkeler açısından en önemli güvenlik kaygısı olan terörizm ise kenara itilmişti' denildi.'Türkiye kendi ana temasıyla sürekli dikkat çekiyor ve terör konusundaki görüşleri dinleyiciyi cezbediyor' değerlendirmesinde bulunulurken Başkan Erdoğam'om da terörle mücadele konusunda ne kadar katı olduğuna da vurgu yapıldı.Türkiye'nin Finlandiya onayı dünyanın de gündemindeydi. Finlandiya basını karardan son derece memnun olduğunu açıkça gözler önüne serdi.Ilta Sonomat gazetesi NATO üyeliği konusunda sürecin sancılı geçtiğini, ancak Finlandiya'nın 'iyi bir ders' aldığını ifade etti.Karar elbette ki İsveç'in de gündemindeydi. İsveç gazetesi Aftonbladet, '30 NATO ülkesinin tamamı yeşil ışık yaktı, Finlandiya'nın savunma ittifakının bir üyesi olabilmesi için geriye sadece formaliteler kaldı. Biz ise hala ne Macaristan'dan ne de Türkiye'den onay almış değiliz. Kararın ne zaman verilebileceği konusunda da herhangi bir tarih belirlenmedi. İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor' dedi.CNN de konuyu manşetine taşıyan gazeteler arasındadı. Finlandiya'nın önündeki son engelin kalktığından bahseden CNN, 'ürkiye İsveç'in üyeliğine karşı kararlı görünüyor, süreç şimdilik tıkandı. Macaristan da İsveç'in NATO'ya katılma teklifinin onaylanmasından önce ele alınması gereken çok sayıda şikayet olduğunu vurguladı' açıklamalarında bulundu.Reuters da habere yer veren gazetelerden biri oldu. Haberde Finlandiya'nın Türkiye'den onay aldığına; ancak İsveç'in halen beklemede olduğuna dikkat çekildi.