Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından terör ortaklığına tepki: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırının yaşandığı 31 Mart'ta savcı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz çarpıcı açıklamalarda bulundu.Oğlunun acısını halen ailece yüreklerinin derinliklerinde yaşadıklarını belirten Kiraz, devletin bekası için oğlunun can verdiğini ancak son dönemlerde koltuk sevdası uğruna PKK terör örgütünün siyası kanadı ile iş birliği yapanların şehit ailelerini görmezden geldiğini belirtti.Hakkın Kiraz yaptığı açıklamada son zamanlarda özellikle siyasilerin sırf iktidara geçebilmek için terör örgütüyle iltisaklı kişilerle aynı masaya oturup pazarlık yapmasına sert çıktı. Suskunluğunu bozan Hakkı Kiraz, '31 Mart günü 2 tane terörist avukat kılığında adliyeye girerek oğlumu şehit ediyorlar. Bu yaşanan olay üzerine söylenecek o kadar çok şey varki sözler yeterli kalmıyor. Bu hainlerin ne bu dünyada ne ahirette yaşamamaları gerekiyor.Berkin Elvan davasının bitmesine yakın bu eylemi gerçekleştirmeleri asıl amacın devlete zarar vermek olduğunu gösteriyor. Gariban bir ailenin çocuğu, kimseye zararı olmayan bir evlat tesadüfen gelmiş iddia edilen dosyaya bakıyor. Dosya Adli Tıp Kurumuna kadar gelmişken hain eylem gerçekleştiriliyor. Böyle davalara arka çıkıp teröristleri temizlemeye çalışanlar var. Bu eylemlerini de demokrasi, hukuk gibi terimler kullanarak yapıyorlar.Bugüne kadar oğlumun şehit edilmesinden dolayı bir kez bile beddua etmedim, sertte konuşmadım. Ama inanın bugün o kadar içim doluyor ki, haykırıp sert konuşmak istiyorum. 8 senedir benim ve ailemin ne çektiğini kimse bilmiyor. Torunlarım yetim kaldı, gelinimiz eşini kaybetti. Bir aileyi yerle bir ettiler. Bunun bedelini kim ödeyecek? Biz bugüne kadar rabbimize sığındık, kadere iman ettiğimiz için boynumuzu büktük.' diye konuştu.Hakkı Kiraz açıklamasının devamında ülkeyi bölmeye çalışanların birilerine iyi görünmek için insanlık dışı açıklamalarda bulunarak şehitlerin kemiklerini sızlattığına dikkat çekerek, 'Televizyonları izlediğimde tansiyonum yükseliyor. Ekrana çıkan Profösörü, hukukçusu, siyasetçisi bugün hiçbirşey olmamış gibi, terör yokmuş gibi konuşma yapıyorlar. Açıkça söylüyorum, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'nın cezaevinde ne işi olduğunu konuşuyorlar utanmadan, dağdaki terörist başları mesaj gönderiyor bunlar yayınlamaktan utanmıyor.Devletin her türlü nimetinden faydalananlar terörist savunuyor. Allah aşkına bu yapılanlar hak mıdır? Yaptıkları her konuşma şehit ailelerinin yüreğini dağlıyor. Terörü lanetlemekten korkanlar sıcak yataklarında huzurla yatarken bizlerin gözüne uyku girmiyor. Bu ülkede damarında Türk kanı olan birisi yaşamaya devam etsin onlar amaçlarına ulaşamayacaklar bundan emin olabilirsiniz.' şeklinde konuştu.Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hakim eşi Yasemin Kiraz'ın yaşanan saldırı sonrası mesleği bıraktığı ve halen toparlanamadığını söyleyen Hakkı Kiraz şöyle konuştu: 'Oğlum Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın eşi Yasemin halen kendisini toplayamadı. Olayın yaşandığı gün oğlum içeride rehin alındığında eşi 8 buçuk saat kapıda bekledi.Savcı Mehmet Selim Kiraz vurulup hastaneye kaldırıldığında Yasemin bana, 'Baba Selim bunu haketmiş miydi?' diye sordu. Bende yavrum haketmemişti ama bizler inanan insanlarız oğlumun yaşamı buraya kadarmış dedim. Kızım malesef mesleğine devam edemedi, bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da mesleğine devam etmesi için çok diretti ancak Yasemin çocuklarına bakmak isteyerek istedi.'Son olarak oğlunu devlet için feda ettiğini belirten Hakkı Kiraz koltuk ve makam için gözü kararmış kişilere fırsat vermeyeceklerini söyleyerek, 'Bize 8 yıldır acılar içerisindeyken siz neye dayanarak HDP'ye bakanlık versek, ona buna af çıkarsak diyebiliyorsunuz? Ben de o zaman şunu söyleyeyim, sizinde çocuğunuz şehit olsun o zaman kimi isterseniz çıkarın ya da bakanlık verin. Onlar için birşey fark etmiyor ama bizim için çok şey fark ediyor. Siyaseler yada destekçileri bu şekilde konuştukları zaman tabiri caizse cinler tepeme çıkıyor.Hiç sinirlenmediğim halde oğlumun şehit edilmesi olayınca metanetimi bozmadım ama artık çıkıp bağırasım geliyor. Bu insanlarda, inanç, insaf ya da ülkeyi düşünmek diye birşey yok. Adana'da şehit yakınını toplu taşıma aracından ödeme yapmadığı için indiren zihniyetler var. Bu olaydan sonra kahrolmamak için, aynı durum başıma gelir korkusuyla toplu taşıma aracına binmek istemiyorum. Ben bu haldeyken devletime oğlum feda olsun diyebiliyorum ama birileri koltuk uğruna devleti satma peşine düştü.' ifadelerini kullandı.Mersin İmam Hatip Lisesi'ndeyken terzide çıraklık yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başlayan Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye'de savcılık yaptı.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirilen Kiraz, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yürüttü. Soruşturmada ilerleme kaydeden savcı, 31 Mart 2015'te avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında alıkoydu.Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren gergin bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı. Silah seslerinin ardından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.İki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken Savcı Kiraz'la ilgili Türkiye'yi acıya boğan haber, saat 23.20 sıralarında verildi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Mehmet Selim Kiraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.