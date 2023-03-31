MEB'den 3 bin 500 engelli öğretmen ataması müjdesi... Tarih belli oldu

Türkiye yaşanan felaketlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.Büyük coğrafyaya yayılan depremlerin ardından 11 il hasar gördü.Hasar gören kentlerin kalkınması için devlet tüm imkanlarını seferber ediyor.Yaşanan depremlerin ardından öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması adına afet bölgelerinde çadır okullarla eğitim verildi.Yapılan çalışmalara yeni müjdeler de ekleniyor.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir haberi duyurdu.Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Özer, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.