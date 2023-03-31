Gökkuşağı Masası'nın LGBT dosyası kabarık! Aile yapısının altına dinamit koyacaklar

PKK güdümündeki HDP ile kol kola girmekten çekinmeyen altılı masa, LGBT'yi savunan görüşleri ile de dehşete düşürüyor.Saadet Partisi'nin karşı çıkması sebebiyle ortak mutabakat metnine İstanbul Sözleşmesi ve LGBT'yi ekleyemeyen ittifak partilerinin bu konudaki kararlığı ise tüm itirazlara rağmen sürüyor.2021 yılında 'LGBT aile yapısını bozmaz' diyen Kılıçdaroğlu, geçen sene billboardlara, 'Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' vaadini yazdırdı. Eşcinselliğe yasal koruma anlamına gelen bu adıma ittifaktaki Saadet Partisi dışında itiraz bulunmuyor.İstanbul Sözleşmesi'ne karşı tutumu sebebiyle 2 sene önce LGBT üyeleri, Akşener'e ve İYİ Parti'ye teşekkür ziyaretinde bulunmuştu.Akşener'le görüşme sonrası 'Meral Anne' pankartlarıyla genel merkez önünde açıklama yapan üyeler, 'LGBT topluluğuna sahip çıkan İYİ Parti ailesine teşekkür ederiz' ifadelerini kullanmıştı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de 2019 yılında ABD'deki LGBT yürüyüşüne 'büyük bir coşkuyla' katıldıktan sonra sert eleştirilere maruz kalmış ve 'Benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir' savunmasını yapmıştı.Masanın bir diğer ortağı DEVA Partisi de LGBT hareketine olumlu bakıyor. Bir programda LGBT hakkındaki görüşleri sorulan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz.Devletin hayat tarzlarına müdahalelerine kesinlikle karşıyız' diyerek eşcinselliğe özgürlüğü savunmuştu.