Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!
Asrın felaketinin ardından tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden biri de dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe idi. Afet bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndererek ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Nusret, mobil aracıyla da 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. "Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunma sözü vermişti. Nusret Gökçe AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.
Et restoranlarıyla dünyaya adını duyuran ünlü işletmeci Nusret Gökçe bağış sözünü yerine getirdi.
Deprem felaketi sonrası tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden Nusret Gökçe, AFAD'ın hesabına 25 milyon TL bağışta bulundu.
'Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele' diyen Nusret, AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.
Ünlü işletmeci deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olmuş, afet bölgesine onlarca TIR göndermiş ve hergün mobil aracıyla 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı.
Nusret Gökçe, uçakla gökyüzüne 'Hep for Turkiye #saltbea' yazdırdı.
Ünlü işletmeci, o sırada sahilde bulunan yüzlerce insanın dikkatini çekmişti.
Deprem felaketi sonrası tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden Nusret Gökçe, AFAD'ın hesabına 25 milyon TL bağışta bulundu.
'Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele' diyen Nusret, AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.
Ünlü işletmeci deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olmuş, afet bölgesine onlarca TIR göndermiş ve hergün mobil aracıyla 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı.
Nusret Gökçe, uçakla gökyüzüne 'Hep for Turkiye #saltbea' yazdırdı.
Ünlü işletmeci, o sırada sahilde bulunan yüzlerce insanın dikkatini çekmişti.
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