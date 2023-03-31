Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!

Asrın felaketinin ardından tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden biri de dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe idi. Afet bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndererek ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Nusret, mobil aracıyla da 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. "Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunma sözü vermişti. Nusret Gökçe AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.