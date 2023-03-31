  • USD: 19,15 - 19,19
  • EURO: 20,85 - 20,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!

Asrın felaketinin ardından tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden biri de dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe idi. Afet bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndererek ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Nusret, mobil aracıyla da 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. "Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunma sözü vermişti. Nusret Gökçe AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.

Ekleme: 31.03.2023 - 15:40 Güncelleme: 31.03.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!Et restoranlarıyla dünyaya adını duyuran ünlü işletmeci Nusret Gökçe bağış sözünü yerine getirdi.

Deprem felaketi sonrası tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden Nusret Gökçe, AFAD'ın hesabına 25 milyon TL bağışta bulundu.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!

'Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele' diyen Nusret, AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.

Ünlü işletmeci deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olmuş, afet bölgesine onlarca TIR göndermiş ve hergün mobil aracıyla 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!

Nusret Gökçe, uçakla gökyüzüne 'Hep for Turkiye #saltbea' yazdırdı.

Ünlü işletmeci, o sırada sahilde bulunan yüzlerce insanın dikkatini çekmişti.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İYİ Parti İstanbul İl binasına kurşun atan zanlı yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar
Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu!
ABD merkezli National Geographic'ten skandal paylaşım: Eli kanlı kadın teröristlerden övgüyle söz edildi
Türkiye'nin kararlı duruşu değişmedi! Finlandiya terör gerçeğini gördü: Erdoğan dünyaya açık açık gösterdi
İyi Parti'ye saldırıya Süleyman Soylu'dan tepki: Failler en yakın zamanda bulunacaktır
AK Parti'den Akşener'in açıklamalarına sert tepki: Provokatif bir yaklaşımdır
Bakan Kurum açıkladı! İki ilde temeller atılıyor
Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı
Halk TV İYİ Parti’ye yapılan saldırının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi
İyi Parti HDP’nin Türkiye’yi yıkma vaatlerine sessiz! Ümit Özlale: Partide bir huzursuzluk yaratmadı
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...
Bakan Varank açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teslim edilecek
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası!
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
BOTAŞ'tan doğalgaz indirimi açıklaması
Emekli Amiral Türker Ertürk, TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı
MEB'den 3 bin 500 engelli öğretmen ataması müjdesi... Tarih belli oldu
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından terör ortaklığına tepki: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler
Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”
31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu

Türkiye'de dün gece en düşük sıcaklık Bolu'da ölçüldü: Termometreler eksi 20'yi gösterdi

Türkiye'de dün gece en düşük sıcaklık Bolu'da ölçüldü: Termometreler eksi 20'yi gösterdi

Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi

Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren...