Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliyesinin ardından ilk kez konuştu: Gözü tıp fakültesinde

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın beşinci duruşmasında tahliyesine karar verilmişti. Tabip unvanını kullanmak' suçundan 4 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 3 yıl, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl hapis ve 18 bin lira cezaya çarptırılan Özkiraz, bir yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme sanığın tahliyesine karar vermişti.Tahliye olduktan sonra ATV habere konuşan Özkiraz, 'Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum. Kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul ettiğim için üzgünüm. Yaptığım bir hata bunun bedelini orada yatarak da ödedim. Bu yaşta ceza aldım. Belki de orası benim için büyük bir sınav büyük bir dersti. Ben gerçekten dersimi aldım.' diyerek çok üzgün olduğunu ifade etti.Özkiraz böyle bir şeye neden yaptığını ise şu şekilde anlattı: 'Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Asıl amacım ve nedenim kesinlikle maddi kazanç sağlamak değildi. Çocukluk hayalimdeki ortamı görmekti. Ben gerçekten doktor olabilir miyim, doktor olduğumda bu ortamda bulunabilir miyim? Bunu yaptım. Sonrasında bazı şeylere inandırmak için yalan sarmalına takıldım. Yalan sarmalından da çıkamadım.Ne yaptıysam kendime yaptım. Bu raddeye kadar geleceğini kesinlikte tahmin etmedim. Sonraki seneye de kazanacağımı ve normal bir şekilde devam edeceğini düşünüyordum. Pişmanım. Bir daha böyle bir şey yapmam, yapamam.'Sahte diploma iddialarına da cevap veren Özkiraz 'Ben herhangi bir şekilde bir yere diploma sunmadım. Ameliyatlara sadece gözlemci olarak girdim. Asla hastalarla birebir muayenede bulunmadım. Benim hakkımda hastalardan bir şikayet yok. Onları bire bir muayene edip ameliyatlarla kendim yaptığıma dair. Cezamı aldım. Evet. Pişmanım.' dedi.Cezaevi günleri bol bol kitap okuyup, geleceğe dair planlar yaparak geçirdiğini, tek isteğinin sınavlara girerek tıp fakültesini kazanmak olduğunu ifade eden Özkiraz 'Sınavlarıma alışıyorum. Cezaevinde zor şartlarda, çoğu şeyim yeterli değildi. Soru çözdüm. Kitaplar okumaya çalıştım. Paragraflar çözdüm. Sınav başvurumu da yaptım 17 Haziran'ı bekliyorum. Dilerim Tıp Fakültesi'ni kazanacak bir puanım olur. Hem kendim gururlanırım. Her şeyden önce Tıp Fakültesi öğrencisi olduğuma inanırım. Ailemi de gururlandırırım. Herkesten özür diliyorum.' diye konuştu.