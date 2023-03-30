Muharrem İnce kibarca sepetlediği Kılıçdaroğlu'nun arkasından sert konuştu: Sokağa kim çıkamayacak göreceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Beni sattı" dediği eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün parti genel merkezinden kibarca sepetledikten sonra katıldığı ilk programda arkasından ağır sözlerle topa tuttu.6'lı koalisyon ve destekçilerinin "Sokağa çıkamaz" dedikleri Muharrem İnce açtı ağzını yumdu gözünü.Günlerdir beklenen Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi dün Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Öğle saatlerinde ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşen Kılıçdaroğlu sonrasında Memleket Partisi'ne geçti. Kısa süre önce Altılı Masa ve Kılıçdaroğlu hakkında, "Danışmanlarından hepsi FETÖ'cü çıktı. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacak. Türklüğü tartışacak. 6'lı Masa seçim kazanamaz, kazansa da ömrü olmaz. 6 aylık ömürleri olur. Buradan bir şey olmaz" diyen İnce, eski genel başkanını genel merkez girişinde karşıladı.1 saatlik görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan İnce, "İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır" diyerek müzakerelere yeşil ışık yaktı. Bir gazetecinin, "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna ise İnce'nin cevabı, "Hayır öyle bir şey demedim" oldu.İnce parti merkezinde ağırladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne "Hoş geldiniz, güle güle" dedi. Daha sonra "intikam almadım" dese de bu çıkış çok konuşuldu.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini ziyaret eden Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrılırken söylediği, "Hoş geldiniz, güle güle" ifadesine açıklık getirdi. İnce, "Art niyetle yapılmış bir şey değildi. 'Gel bakalım Muharrem'in intikamını almak gibi bir derdim olmadı" dedi.Partisinin genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nu ağırladıktan dakikalar sonra canlı yayına konuk olan İnce, görüşmenin içeriğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine ittifak teklif edip etmediği sorulan İnce, "Hayır öyle bir konuşma olmadı. Öyle bir teklif gelmedi. Tek bir kelime dahi konuşulmadı" ifadesini kullandı.Altılı Masa'ya yönelik geçmişte yönelttiği eleştirileri tekrarlayan İnce, "10 benzemezi masanın üstüne oturtmayalım. Sonra yürümez işler. Ben uyarmaya çalışıyorum. Bunların hepsini Kılıçdaroğlu'na söyledim.Muhalefetin kanallarında bana saldırmak serbest. Ama benim cevap hakkım yok. Muhalefetin kanallarında her türlü yalan, iftira, hakaret var. Ben de cevap hakkımı kullanayım, başka bir şey istemiyorum. Bazı kanallarda ben yasaklıyım" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialı olduğunu belirten İnce, kendisi hakkında "Seçimden sonra sokağa çıkamaz" ifadelerini kullananlara da seslenerek, "6 parti, trilyonlarca lira hazine parası, 2 büyükşehir belediyesi...Hepsi toplamda yüzde 30 olursa, ben de yüzde 25 alırsam o zaman sokağa kim çıkamayacak? Tüm anketler elimde, hepsini biliyorum. Ne yaptığımı biliyorum" dedi.