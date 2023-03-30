Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu

Fransa Sarı Yelekliler gösterilerinden sonra tarihinin en büyük kaoslarından birini yaşıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni emeklilik reformu adeta ülkeyi karıştırdı. Pandemiden sonra başlayan yüksek enflasyon ve işsizlikten kaynaklı toplumsal rahatsızlıklara Macron'un emekliliği 2 yaş geciktiren reformu bardağı taşıran son damla oldu.Parlamentodan geçmeden kabul edilen reform tüm Fransa'yı sokağa döktü. Binlerce gösterici polisle çatıştı, barikat kurdu, karakolları ateşe verdi. Fransız basınındaki haberlere göre, resmi kaynaklar, 93 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 740 bin kişinin gösterilere katıldığını bildirdi.Genel İş Sendikası ise Paris'te 450 bin, Fransa genelinde 2 milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını ifade etti. Yaşanan olaylarda 500'den fazla Fransız gözaltına alınırken, polisin sert müdahalesi de Avrupa'da tepki çekti. Gösterilerle grevler art arda geldi.İşi bırakan çöpçüler Fransa'nın çöp dağlarıyla kaplanmasına neden oldu. Grev nedeniyle başkent sokaklarında ve Eyfel Kulesi çevresinde çöp yığınları oluştu. Fransız basınındaki habere göre, Paris'te temizlik işçilerinin grevi 15 gündür devam ediyor. Paris Belediyesi, bu bağlamda başkentin sokaklarına 10 bin tondan fazla çöp yığıldığını açıkladı.Paris sokaklarındaki dağ gibi çöp yığınları sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı yaptıkları caps ve videolarla yaşananlarla dalga geçti. Sadece Fransa'da değil dünya çapında da gündem olan çöp dağları sosyal medyanın gündemine oturdu.Fransa'da yaşanan bu olaylar turizm sezonunun yaklaşması ile de halkı rahatsız ediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen lokasyonlarından biri olan Paris'in çöp dağlarıyla çevrili olması turizmde Fransa'ya da ağır bir fatura çıkartabilir.