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Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu

Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlayan grevler sonucu Paris'te oluşan çöp dağları sosyal medyada dalga konusu oldu. Çok sayıda Fransız, caps ve videolarla başta Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere yaşananlarla dalga geçti. Yaklaşan turizm sezonu öncesi ülkedeki kaosun bu alanda büyük bir gerilemeye sebep olacağı belirtildi.

Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu
Ekleme: 30.03.2023 - 15:24 Güncelleme: 30.03.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu
Fransa Sarı Yelekliler gösterilerinden sonra tarihinin en büyük kaoslarından birini yaşıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni emeklilik reformu adeta ülkeyi karıştırdı. Pandemiden sonra başlayan yüksek enflasyon ve işsizlikten kaynaklı toplumsal rahatsızlıklara Macron'un emekliliği 2 yaş geciktiren reformu bardağı taşıran son damla oldu.

Binlerce Fransız protestolara devam ediyor
Parlamentodan geçmeden kabul edilen reform tüm Fransa'yı sokağa döktü. Binlerce gösterici polisle çatıştı, barikat kurdu, karakolları ateşe verdi. Fransız basınındaki haberlere göre, resmi kaynaklar, 93 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 740 bin kişinin gösterilere katıldığını bildirdi.

Polisten sert müdahale
Genel İş Sendikası ise Paris'te 450 bin, Fransa genelinde 2 milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını ifade etti. Yaşanan olaylarda 500'den fazla Fransız gözaltına alınırken, polisin sert müdahalesi de Avrupa'da tepki çekti. Gösterilerle grevler art arda geldi.

Paris'te çöp yığınları
İşi bırakan çöpçüler Fransa'nın çöp dağlarıyla kaplanmasına neden oldu. Grev nedeniyle başkent sokaklarında ve Eyfel Kulesi çevresinde çöp yığınları oluştu. Fransız basınındaki habere göre, Paris'te temizlik işçilerinin grevi 15 gündür devam ediyor. Paris Belediyesi, bu bağlamda başkentin sokaklarına 10 bin tondan fazla çöp yığıldığını açıkladı.

Sosyal medyada çöp dağlarıyla dalga geçtiler
Paris sokaklarındaki dağ gibi çöp yığınları sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı yaptıkları caps ve videolarla yaşananlarla dalga geçti. Sadece Fransa'da değil dünya çapında da gündem olan çöp dağları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fransızları turizmde zor günler bekliyor
Fransa'da yaşanan bu olaylar turizm sezonunun yaklaşması ile de halkı rahatsız ediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen lokasyonlarından biri olan Paris'in çöp dağlarıyla çevrili olması turizmde Fransa'ya da ağır bir fatura çıkartabilir.

Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu

Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu

Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu

Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu

1Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu


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