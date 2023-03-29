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Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, Yeniden Refah partisi de cumhur ittifakına katıldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Erbakan, "Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya gelmesi, FETÖ ve PKK unsurlarının destek olduğunu görmemizin etkisi oldu." ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu ise Erbakanı tecrübesizlikle suçladı. Yeniden Refah Partisi'nden Karamollaoğlu'na 'Madımak' göndermesi geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz "CHP’liler Madımak katili diyorlardı. Ne oldu şimdi? Can ciğer kuzu sarması oldunuz. Menfaatiniz öyle olunca bunları söylüyorsunuz." dedi.

Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Ekleme: 29.03.2023 - 12:56 Güncelleme: 29.03.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı.

İlk olarak 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere tek başına gireceğini duyuran Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişti.

Ardından kararından vazgeçerek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceğini duyurdu. Erbakan, ittifaka katılmalarına ilişkin, 'Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya gelmesi, FETÖ ve PKK unsurlarının destek olduğunu görmemizin etkisi oldu.' ifadelerini kullandı.

'FATİH'İN BİR TECRÜBESİ YOK'

Bu sözler, 6'lı koalisyonun üyesi olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na katıldığı televizyon programda hatırlatıldı.

Bunun üzerine parti lideri şu sözlerle yanıt verdi:

Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın. Erbakan Hoca ilk koalisyonu SHP ile kurdu. Ne oldu da 2 gün içerisinde birdenbire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım.

Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?

SÖZLERİNE KARŞILIK GELDİ

Açıklamaların ardından Yeniden Refah Partisi cephesinden tepki geldi.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz Karamollaoğlu'na, CHP'lilerin kendi yüzüne sık sık vurduğu Madımak olayını hatırlatarak yanıt verdi.

'CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FALAN YAPMAYIN SAKIN'

Fatih Erbakan'a yönelik sözlerine tepki göstererek Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulunan Altınöz, şu ifadeleri kullandı:

Temel Karamollaoğlu bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söylüyor. Böyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da buradan sesleniyoruz, böyle bir insanı Cumhurbaşkanı yardımcısı falan yapmaya sakın kalkmayın. 45 yıl Erbakan Hocamızla çalıştım diyor. Biz Temel Bey'i biliyoruz. CHP'liler Madımak katili diyorlardı. Ne oldu şimdi? Can ciğer kuzu sarması oldunuz. Menfaatiniz öyle olunca bunları söylüyorsunuz.

'BU ŞEKİLDE KONUŞMASI HİÇ YAKIŞMAMIŞ'

Altınöz sözlerine şöyle devam etti:

Biz de Cumhur İttifakı'ndayız diye bizimle alakalı geçmişi yok bilmem ne. Kendisi kaç yaşındaydı milletvekili olduğu zaman? Hangi geçmişi varmış Temel Bey'in de Erbakan Hoca onu milletvekili yapmış? Genç yaşta milletvekili oldu. O zaman Erbakan Hoca derdi ki ya senin geçmişin yok, ya geri dönüşün yok. Temelciğim kusura bakma, biraz daha yetiş. Genel Başkanımız 44 yaşında, her türlü altyapısı var internete girip öz geçmişine bakın. Temel Bey'in torunu yaşındaki genel başkanımıza bu şekilde konuşması hiç yakışmamış. Ben sözlerini aynen kendisine iade ediyorum.

Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
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