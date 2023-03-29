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TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için artık sayılı günler kaldı. TOGG sahibi olmak isteyen 177 bin 467 kişi 16-27 Mart tarihlerinde ön sipariş sürecine katıldı ve yapılacak dijital çekilişte yer almaya hak kazandı. Öte yandan dünyanın da ilgisini çeken yerli otomobille ilgili bir manşet de Almanya'dan geldi. Alman FAZ gazetesi "Türk Tesla'sı Togg'a yoğun talep var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var
Ekleme: 29.03.2023 - 20:19 Güncelleme: 29.03.2023 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var
ALMANLARDAN TOGG İLGİSİ!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için geri sayım başladı. Türkiye bir hedefini daha gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor.

16-27 Mart tarihlerinde 177 bin 467 kişi ön sipariş sürecine katıldı ve yapılacak dijital çekilişte yer almaya hak kazandı.

TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var

TOGG T10X YORUMU: TÜRK TESLA'SI

Togg T10X için 20 bin asıl ve 20 bin yedeğin belirleneceği çekiliş bugün yapılacak.

Otomotiv piyasasında çeşitli markalarla varlık gösteren Almanya'da medya da süreci yakından takip ediyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, 'Türk Tesla'sına akın' başlıklı haberinde yoğun ilgiyi okurlarıyla paylaştı.

TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var

Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobilin piyasaya çıkmaya hazırlandığı belirtilerek, 'Talep o kadar büyük ki, üretici planlanandan daha fazla aracı çekilişe kattı.' denildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı: Pazartesi akşamı başvuru süresi sona ermeden önce üretici, çekiliş yapılacak araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.

Çarşamba günü, şanslı olanlar satın alma bedelini transfer edip edemeyeceklerini öğrenmeleri gerekiyor.

TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var

BATI AVRUPA İÇİN 2024 SONUNU İŞARET ETTİLER

Arkadan itişli giriş seviyesi olan T10X modeli için müşterilerin 953 bin lira (46 bin 500 euro) ödemesi gerektiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:

Fakat Togg araçlarına Türkiye dışından ilgi duyanların beklemesi gerekecek. İhracat, Batı Avrupa pazarlarına 2024 yılı sonuna kadar planlanmıyor.

TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var

2030 HEDEFİ 1 MİLYON ARAÇ

Sonbaharda başlayan mevcut üretim kapasitesinin yılda 100 bin aracı kapsadığına dikkat çekildi.

Bu sayının kademeli olarak 175 bine çıkarılacağı ve hizmet yelpazesinin genişletileceği belirtildi.

Ayrıca, 2030 yılına kadar 1 milyon aracın satılmasının hedeflendiği de aktarıldı.

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