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Beyaz Gazete
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Lübnan'da sahur yapan gençlere İsrail İHA'sından saldırı

İsrail ordusuna ait bir İHA, Lübnan hava sahasını ihlal ederek kafede oturan ve sahur yapan Lübnanlı gençlere "sis bombası" attı. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Ekleme: 29.03.2023 - 13:27 Güncelleme: 29.03.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Lübnan'da sahur yapan gençlere İsrail İHA'sından saldırı
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan hava sahasını ihlal ederek, kafede oturan gençlerin üzerine sis bombası attığı belirtildi.

İsrail'in ramazan ayı nedeniyle sahur yapan gençlere yönelik saldırı haberi, Lübnan'ın resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Haberde, ülkenin güneyinde ve İsrail sınırına yakın Mercayun ilçesindeki bir kafede oturan gençlerin üzerine İHA ile sis bombasının atıldığı kaydedildi.

Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Lübnan ile 87 kilometrelik sınırının bulunduğu İsrail arasında, zaman zaman farklı gerekçelerle gerginlik yaşanıyor. Lübnan-İsrail sınırını temsil eden 'Mavi Hat', 1978'de kurulan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü tarafından denetlenip korunuyor.
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