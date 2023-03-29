Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de Rumlar tarafından ölümle tehdit edildi. Tatar'a saldırı girişiminde bulunan bir grup Rum, "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" sloganları attı. Tatar yaşananlara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.Bir etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Tatar, ellerinde Yunan bayrakları bulunan bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına uğradı.Rumlar bir yandan 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı', 'Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' şeklinde skandal sloganlar attı. Türk öğrenciler ise Tatar'ı alkışlarla karşıladılar.Tatar yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm sloganları ile önümüzü kestiler' dedi.