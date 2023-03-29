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Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan medeniyetlerin şehri Hatay'da enkaz çalışmaları devam ederken 6 Şubat öncesi ve sonrası çekilen görüntüler depremin etkisini ortaya çıkardı.

Ekleme: 29.03.2023 - 09:51 Güncelleme: 29.03.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Depremlerden en fazla etkilenen il ise Hatay oldu.

Yıkıcı depremler kenti adeta enkaza çevirirken binlerce vatandaş geri döneceğini ifade ederek kenti terk etti.

'195 bin bağımsız bölüm yıkık'
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yıkılan bina sayılarını şu şekilde ifade etti:

4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık ve hasar tespitte de yüzde 80 seviyelerini geçtik.

Hasarın yoğun olduğu yerlerde de yüzde 90 seviyelerini aştık.

Hatay'ımızda da şu an itibarıyla 51 bin binada 195 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Tarihi yapılar da zarar gördü
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte onlarca cami, kilise ve mabetler zarar gördü.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Öte yandan arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı kentte enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Depremin ardından 50 günden fazla zaman geçmişken depremin bilançosu ortaya çıkmaya devam ediyor.

Depremin ardından Hatay
Hatay'ın Antakya ilçesinde kentin 6 Şubat depremlerinden önce ve sonrasında drone kamerasıyla çekilen bir görüntüde depremin şidddeti bir kez daha ortaya çıktı.

İşte o kareler...

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu
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