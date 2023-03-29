15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yaşanan arızalar, hem yolcuları hem de trafikteki sürücüleri mağdur ediyor.Benzer bir olay bu kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı.Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı.Araçtan indirilerek köprüde bir süre bekletilen yolcular arkadan gelen metrobüse alındı.Arızalan araç da köprüden kaldırıldı.Metrobüs arızası nedeniyle köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.