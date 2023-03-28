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İzmir'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü Meryem öldü, arkadaşı Ayşin ağır yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Meryem Balım (22) hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. ağır yaralandı.

Ekleme: 28.03.2023 - 15:30 Güncelleme: 28.03.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü Meryem öldü, arkadaşı Ayşin ağır yaralıKaza, Ayrancılar Mahallesi Eski Pancar yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ayrancılar Mahallesi'nden, Pancar Mahallesi yönüne giden Meryem Balım'ın yönetimindeki 35 BET 358 plakalı motosiklete, karşıdan gelen Ç.Ç.'nin kullandığı 35 LK 921 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Balım ve arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. yola savruldu.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Meryem Balım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, arkadaşı Ayşin K. ise ağır yaralandı. Durumu ağır olan Ayşin K. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Meryem Balım'ın, arkadaşı Ayşin K.'yi motosikletiyle evine bırakmak isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Ç.Ç.'yi gözaltına aldı.

İzmir'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü Meryem öldü, arkadaşı Ayşin ağır yaralı


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