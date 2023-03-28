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Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 325'e yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 325'e yükseldi
Ekleme: 28.03.2023 - 21:26 Güncelleme: 28.03.2023 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 325'e yükseldi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Bozdağ, Hakimevi'nde düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi.

Felaketzedelerin ramazanını tebrik eden Bozdağ depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bozdağ, depremden etkilenen bölgelerde bir yıl içinde yeni şehirler kuracaklarını belirterek 'İnsanlarımızın her birine daha güvenli ve depreme dirençli konutlarda, daha iyi yaşam alanlarında yaşama imkanı sunacağız.' dedi.

Deprem konutlarının, en geç bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini bildiren Bozdağ, 'Bu bizim şeref borcumuzdur. Milletimize taahhüdümüzden öte milletimize borcumuzdur. Ölenlerimizin emanetine sahip çıkmamızın gereğidir.' diye konuştu.

'HAZİRAN AYI SONUNA KADAR TEMELLERİN TAMAMI ATILACAK'

Bozdağ, depremzedelerin ev eşyalarının temini için de nakdi yardımda bulunulacağını da ifade etti.

Deprem konutlarının bir kısmının temellerinin atıldığını söyleyen Bozdağ, 'Planlamaya göre, haziran ayı sonuna kadar bu temellerin tamamı atılacak. Gelecek senenin en geç haziran ayına kadar da vatandaşlarımız bu konutlara kavuşma imkanını bulacak.' şeklinde konuştu.

'566 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ'

Bekir Bozdağ, depremden etkilenen bölgelerde cumhuriyet savcılıkları bünyesinde deprem soruşturma büroları oluşturulduğunu hatırlatarak şöyle bilgi verdi:

'Deprem nedeniyle yıkılmış binaların içerisinde delil toplanmadan enkazı kaldırılan herhangi bir bina yok. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmıştır ve soruşturmalar aktif şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar haklarında işlem yapılan pek çok kişi de olmuştur. Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 1552 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 325 şüpheli tutuklandı, 566 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 355 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken 98 şüpheli için şu anda gözaltı talimatı verilmiş durumdadır. Adli tahkikat bütün boyutlarıyla devam etmektedir.'

Yurt dışına kaçan ve Adalet Bakanlığınca iadeleri talep edilen 4 kişi olduğunu söyleyen Bozdağ, hakkında soruşturma olanlardan 74 şüphelinin de vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, yıkılan binaların yapımının her aşamasında kusur ve ihmalleri bulunanlarla ilgili gerekenlerin yapılacağını ve bu konunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
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