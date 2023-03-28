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Beyaz Gazete
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CHP yandaşı Merdan Yanardağ: Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir cümlesi var mı?

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'yi aklama telaşına düştü. HDP ile kurulan ittifakın 'meşru' olduğunu savunan Yanardağ, "HDP ile PKK arasında organik herhangi bir somut bağ saptayamamışsınız, yorumlara dayalı bir suçlama yapıyorsunuz. Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı yok?" ifadelerini kullandı. Yanardağ'ın sözleri, HDP'nin terör soruşturmalarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve yakın dönemde diğer HDP'liler tarafından yapılan 'PKK' açıklamalarını akıllara getirdi.

CHP yandaşı Merdan Yanardağ: Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir cümlesi var mı?
Ekleme: 28.03.2023 - 23:04 Güncelleme: 28.03.2023 - 23:15 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Merdan Yanardağ: Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir cümlesi var mı?
Türkiye bundan tam 47 gün sonra 14 Mayıs tarihinde sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik HDP ve PKK'dan

Masada büyük tartışmalara yol açan CHP liderinin adaylığına ilk tebrik ittifak ortakları HDP kanadından iletilmişti.

Kılıçdaroğlu'na bir destek de terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan gelmişti. Teröristbaşı sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' ifadelerini kullanmıştı.

İttifakı karıştıran 'HDP' kararı: İlk istifa geldi

HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tepki göstermiş, 'Terörün gölge düşürdüğü yerde olmayız' sözleriyle açıklayan Ağıralioğlu, bugün de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade etmişti.

Ağıralioğlu akşam saatlerinde de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

CHP yandaşlarının HDP'yi aklama telaşı

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'yi aklama telaşına girişti.

'Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı?'

HDP ile kurulan ittifakın 'meşru' olduğunu savunan Yanardağ, 'HDP ile PKK arasında organik herhangi bir somut bağ saptayamamışsınız, yorumlara dayalı bir suçlama yapıyorsunuz. Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı yok?' ifadelerini kullandı.

HDP'lilerin 'PKK' açıklamaları

Yanardağ'ın sözleri, HDP'nin terör soruşturmalarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve yakın dönemde diğer HDP'liler tarafından yapılan 'PKK' açıklamalarını akıllara getirdi.

İşte o açıklamalardan bazıları;

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: 'PKK bir terör örgütü değildir.'

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş: 'PKK cenazesine gitmeyen milletvekiline soruşturma açarım'

HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ: 'Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz'

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan: 'PKK sizi tükürüğüyle boğar'
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