  • USD: 19,08 - 19,12
  • EURO: 20,65 - 20,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekleme: 28.03.2023 - 21:52 Güncelleme: 28.03.2023 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü
MSB'den görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'İkili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından; İkili ilişkilerimizin 'kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklık' seviyesine yükselmiş olmasından ve son yıllarda kazandığı ivmeden, Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek için sahip olunan ortak irade ve kararlılıktan, 'Asrın felaketi' sonrası dost ve kardeş Özbekistan'ın sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan duyulan memnuniyet ifade edildi' denildi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü! 'Filistin'e her türlü destek sürecek'
CHP yandaşı Merdan Yanardağ: Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir cümlesi var mı?
Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan slogan terör örgütlerinin de dilinde
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'ortak liste' açıklaması: Seçime kendi logo ve listemizle gireceğiz
Yedili Masa'da 'Kılıçdaroğlu' çatlağı: İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti
Hukuk alanında yeni düzenlemeler içeren yargı paketi TBMM'de yasalaştı! Birçok suçun cezası artırıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ile iftarda muhalefete sert tepki: Birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp durdu
Başkan Erdoğan'dan Savunma Sanayii mesajı: Mehmetçik ile İftar programında konuştu
Asgari ücret zammı açıklaması! Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaman çelişkisi: Ortaklarına vereceği vekil sayılarını görmezden gelip Cumhur İttifakı'nı hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 325'e yükseldi
Başkan Erdoğan, Vedat Bilgin ile görüşecek...
Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ediyor
Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek
CHP'de Muharrem İnce defteri kapandı! Fondaş medya sansüre başladı...
‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu
Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı
Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz davasında flaş karar! 13 yıla kadar hapsi isteniyordu

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz davasında flaş karar! 13 yıla kadar hapsi isteniyordu

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Bir yerli araç daha yollara çıkıyor: 16 yaşındaki gençler de kullanabilecek

Bir yerli araç daha yollara çıkıyor: 16 yaşındaki gençler de kullanabilecek

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .