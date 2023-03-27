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Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'nin binasında bombacı terörist! Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı!

PKK’lı terörist Rodi Ebdilla Ehmet, bombalı eylem yapmak üzere geldiği Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde Emniyet tarafından yapılan operasyonla çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Teröristin HDP ilçe binasına giriş yaptığı kameralara yansıdı.

Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'nin binasında bombacı terörist! Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı!
Ekleme: 27.03.2023 - 20:32 Güncelleme: 27.03.2023 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'nin binasında bombacı terörist! Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı!
PKK'lı terörist Rodi Ebdilla Ehmet, bombalı eylem yapmak üzere geldiği Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Emniyet tarafından yapılan operasyonla çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

HDP BİNASINDA BOMBACI TERÖRİST

Teröristin HDP ilçe binasına giriş yaptığı kameralara yansıdı.

17.03.2023 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Askeri unsurlarımızca Kanlıbaba Tepe mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine hudut hattında yapılan kontrollerde tel örgülere takılı vaziyette (1) adet sırt çantası tespit edilmiştir. Söz konusu çanta içerisinde PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait;

-(1) adet Kalaşnikof piyade tüfeği

-(1) adet Samsung marka tablet,

-(2) adet kamuflajlı gizlenme filesi,

-(2) adet termal koruma kıyafeti,

-(1) adet termal silah dürbünü,

-(1) adet tek göz dürbünü,

-(1) adet Kalaşnikof şarjörü,

-(1) adet tabanca şarjörü,

-(2) adet şarjlı kalem pil,

-(49) adet Kalaşnikof mühimmatı,

-(9) adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Bahse konu örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik olarak Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda;

22.03.2023 tarihinde söz konusu örgüt mensubunun silahlı/bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisi elde edilmiştir. Devam eden çalışmalarda örgüt mensubunun Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı, üzerinde gri pantolon, siyah mont ve siyah şapka bulunduğu, HDP ilçe binasından örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren Botan ERGÜL isimli şahısla birlikte çıkarak yaya olarak öncü artçı şeklinde Botan ERGÜL isimli şahsın ikametine gittikleri tespit edilmiştir.

SURİYE UYRUKLU, İRAN'DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Ayrıca şahsın, örgütün İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu MEMO/MAMO-KASIM (K) Rodi Ebdilla Ehmet isimli örgüt mensubu olduğu belirlenmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'nin binasında bombacı terörist! Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı!

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nce ikamet ve örgüt mensubunun barındığı müştemilata yönelik 24.03.2023 tarihinde yapılan operasyonda MEMO/MAMO-KASIM (K) isimli örgüt mensubu kaçmaya çalışırken ikamet arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca ikamette bulunan (5) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

21 MART'TA DOĞUBAYEZAIT'A GELDİ, 22 MART SABAHI SOLUĞU HDP'DE ALDI

Örgüt mensubunun Ağrı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde; İran'dan illegal yollardan ülkemize geçtikten sonra 21 Mart akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçe merkezine geldiği, 22 Mart sabahı HDP İlçe binasına gittiği, Botan ERGÜL isimli şahsın kendisini evinin yanındaki odunlukta barındırdığı şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

Örgüt mensubunun yer göstermesi sonucunda yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise;

-(2) adet el bombası,
-(1) adet tabanca,
-(1) adet şarjör,
-(15) adet fişek ele geçirilmiştir.
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