6'lı koalisyonun katıldığı iftarda skandal! Yaşlı adamı alandan böyle kovdular

Bir araya geldiğinden beri krizlerle boğuşan 6'lı koalisyon, Ramazan ayı dolayısıyla iftar programında buluştu. Ancak koalisyonun iftar buluşmasında bir skandala imza atıldı. asada oturan koalisyon ortaklarına derdini anlatmak isteyen yaşlı bir vatandaş CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından itilerek uzaklaştırıldı. Sosyal medyada yayılan görüntü büyük tepkiye neden oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak 2023 seçimleri için bir araya gelen 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bölgesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü iftar programında buluştular.Hemen hemen her konuşmasında 'Halil İbrahim sofrası' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sofrasının sadece HDP'lilere kadar olduğunu gözler önüne seren bir video sosyal medyanın gündemine düştü.Altılı koalisyonun iftar yaptığı sırada bir vatandaşın alandan uzaklaştırılması tepki çekti | Video6'lı koalisyon liderlerinin bir araya geldiği iftarda vatandaşın ayakta kalması ve yer arayan bir vatandaşın uzaklaştırılması büyük tepki topladı.